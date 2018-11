Democraten versterken greep op Huis van Afgevaardigden kv

15 november 2018

21u45

Bron: Belga 0 Meer dan een week na de tussentijdse verkiezingen in de VS hebben de Democraten hun heroverde meerderheid in het Huis van Afgevaardigden opgedreven. De oppositie heeft nu al 35 zetels in het “lagerhuis” van het Amerikaanse parlement heroverd.

In de staat Maine kondigden de verkiezingsautoriteiten vandaag aan dat de Democraat Jared Golden het in het tweede kiesdistrict had gehaald van Republikein Bruce Poliquin.

In Maine konden de kiezers hun stem net als overal elders voor hun favoriet uitbrengen maar tegelijkertijd ook een rangorde van hun favorieten opstellen. De tweede reeks van stemmen komt dan in aanmerking als geen enkele kandidaat de 50 procent van de eerste categorie stemmen behaalt.



Dat was in Maine het geval. Poliquin, een partijgenoot van president Donald Trump, lag bij de eerste telling zowat 2.000 stemmen voor op Golden. Maar met de tweede reeks stemmen kwam de Democraat uit op 50,53 procent en de Republikein op 49,47 procent. Poliquin heeft al klacht ingediend.

In de Senaat hebben de Republikeinen hun krappe meerderheid sowieso kunnen behouden. Het is nog uitkijken naar een hertelling in de staat Florida, waar het verschil flinterdun was.