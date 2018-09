Democraten vergroten voorsprong op Republikeinen in rechte lijn richting verkiezingen TT

04 september 2018

16u44

Bron: The Washington Post, ABC News 0 Twee jaar na zijn verkiezing tot Amerikaans president staat Donald Trump voor de grootste uitdaging in zijn ambtstermijn tot nu toe: zijn partij aan een verkiezing bij de midterms helpen en voorkomen dat de Democraten de controle over het Congres overnemen. In een nieuwe peiling vergroten Trumps tegenstanders alvast hun voorsprong.

Met nog twee maanden te gaan voor 6 november hopen de Democraten het momentum te kunnen grijpen en vasthouden, op zoek naar een model om Trump en de Republikeinen te verslaan. Het enthousiasme is alvast groot en de kans op een Democratische overwinning evenzeer.

Uit een nieuwe peiling voor The Washington Post en ABC News blijkt dat 52 procent van de geregistreerde Amerikaanse kiezers zeggen in hun kiesdistrict voor de Democratische kandidaat voor het Huis van Afgevaardigden te willen stemmen, terwijl maar 38 procent voor de Republikeinse kandidaat wil stemmen. Meer dan zes op de tien ondervraagden zeggen dat Trump en de Republikeinen geen voeling hebben met de meeste gewone Amerikanen, al is dat cijfer voor de Democraten niet veel lager (51 procent).

Van de Democratische kiezers zal 96 procent op de Democratische kandidaat stemmen, tegenover 92 procent van de Republikeinse kiezers die voor de Republikeinse kandidaat zal stemmen. Bij de onafhankelijken is de verhouding 50 procent voor de Democraten en 32 procent voor de Republikeinen.

Uiteraard blijven peilingen maar peilingen. Ook in 2016, bij de verkiezing van Trump, zaten de meeste waarnemers ernaast. Bovendien is het door het kiessysteem moeilijk een voorspelling te maken via een algemene peiling. De voorsprong moet al groot genoeg zijn in zo'n algemene rondvraag om uiteindelijk ook resultaat op te leveren in de kiesdistricten.

Samenwerken

De Republikeinen controleren nu zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat. In het Huis zijn er 435 leden, verdeeld over evenveel districten in heel de VS. De Republikeinen hebben vandaag 236 zitjes in handen, de Democraten 193 (6 zetels zijn vacant). In de Senaat, met 100 leden (2 per staat) is de verhouding 51-47 en 2 onafhankelijken die met de Democraten meestemmen. Als de Democraten een van de twee delen van het Congres kunnen heroveren, hebben ze een belangrijke sleutel in handen om Trump te dwingen samen te werken.

De kans dat de Democraten het Huis heroveren, wordt het grootst geacht. Alle 435 zitjes worden opnieuw verkozen en de Democraten moeten er minstens 23 extra halen dan nu het geval is. Volgens de statistische website FiveThirtyEight is die kans vandaag 80 procent.

Traditioneel gezien doet de partij van een zittende president het altijd slechter bij de midterms, vaak uit onvrede met het beleid. Zo verloor Barack Obama zijn meerderheid in het Huis in 2010, twee jaar na zijn eerste verkiezing in 2008. George W. Bush verloor zijn meerderheid in 2006, twee jaar na zijn herverkiezing van 2004.

Lastiger wordt het in de Senaat, waar slechts 35 van de 100 zitjes dit jaar verkiesbaar is. 24 daarvan zijn vandaag van Democraten en slechts 9 van Republikeinen.