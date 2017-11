Democraten starten impeachment-procedure tegen president Donald Trump rvl

16u12

Bron: Belga 77 EPA Democratische Congresleden hebben een impeachment-procedure tegen president Donald Trump ingeleid, zo meldt persbureau AP. Een impeachment-procedure - zoveel als het afzetten van de president - is een lange procedure met weinig slaagkansen, zeker gezien de Republikeinse meerderheid in beide kamers van het Congres.

Een half dozijn Democratische Congresleden heeft in het Huis van Afgevaardigden een impeachment-procedure tegen de Republikeinse president Donald Trump ingeleid, zo hebben meerdere Amerikaanse media gemeld. In vijf artikelen beschuldigen ze Trump van onder meer obstructie van justitie en het ondermijnen van de onafhankelijkheid van de federale justitie.

Iniatiefnemer is Steve Cohen, Democratisch afgevaardigde voor de staat Tennessee. "De tijd is gekomen om het Amerikaanse volk en deze president duidelijk te maken dat deze trein aan beledigingen van onze grondwet via afzetting (van het staatshoofd) dient te worden gestopt", zo citeren Amerikaanse media.

Belangenvermenging

Volgens Cohen zijn er aanwijzingen dat Trump heeft geprobeerd een onderzoek naar mogelijke Russische inmenging in de verkiezingen van vorig jaar stokken in de wielen te steken, in het bijzonder door FBI-directeur James Comey te ontslaan. Het Congreslid snijdt ook de weigering aan van Trump om afstand van zijn zakenimperium te nemen. Dit leidt tot duidelijke belangenvermenging die tegen de grondwet ingaat. Zijn aanvallen op "zogezegde rechters" en "fake news" hebben het vertrouwen van de mensen in de justitie en de pers ondermijnd, voert Cohen volgens tennessean.com ook aan.

Hoe werkt impeachment?

Impeachment is een lange procedure waarvan de kans op slagen gering is in het Congres waar de Republikeinen van Trump in beide kamers de meerderheid hebben. Het luidt ook dat de top van de Democraten niet staat te springen voor zo een procedure.

Niet eerste keer

Het is niet de eerste keer dat Democratische politici een initiatief nemen om president Trump af te zetten. In mei van dit jaar eiste Democratisch parlementslid Al Green al eens de afzetting van Donald Trump in het Congres. “Als de president niet boven de wet staat, moet de afzettingsprocedure opgestart worden door het Huis van Afgevaardigden”, verklaarde Green, zelf advocaat, toen. Green was daarmee het eerste parlementslid dat in het Huis van Afgevaardigden een oproep deed om Trump af te zetten.

Uiteindelijk was het Brad Sherman, Democratisch lid van het Huis van Afgevaardigden, die op 12 juli een eerste keer officieel een resolutie tot impeachment van Donald Trump indiende. Reden? Het verhinderen en belemmeren van het gerechtelijk onderzoek naar de Russische inmenging van de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

