Democraten slepen Russische staat en Trump-campagne voor de rechter wegens "verraad"

20 april 2018

17u39

Bron: Reuters 5 De Amerikaanse Democratische Partij heeft in New York een klacht neergelegd tegen Rusland, het campagneteam van Donald Trump, zijn zoon, zijn schoonzoon en WikiLeaks. De partij beschuldigt hen van een samenzwering om de verkiezingscampagne van 2016 te beïnvloeden.

De klacht werd ingediend bij een federale rechtbank in Manhattan en zegt dat hooggeplaatste Trump-medewerkers hebben samengespannen met de Russische regering. Hun doel zou zijn geweest de Democratische kandidate, Hillary Clinton, te beschadigen. Daarvoor zouden ze computers van de Democratische partij gehackt hebben.

"Tijdens de campagne voor de presidentsverkiezing in 2016, voerde Rusland een grootschalige aanval uit op onze democratie", zei partijvoorzitter Tom Perez in een verklaring. "Het vond in de campagne van Donald Trump een gewillige en actieve partner." De vermoedelijke relatie "vormde een daad van ongezien verraad: de campagne van een presidentskandidaat van de VS die samenzweert met een vijandige buitenlandse macht om zijn eigen kansen om het presidentschap te winnen te verhogen".

De oppositiepartij eist volgens de krant een schadevergoeding van miljoenen dollars vanwege de schade die het zou hebben opgelopen door hackers. De cyberaanval zou de Democraten hebben belemmerd in hun vermogen contact te leggen met kiezers en geld op te halen.

De Democraten slepen president Trump zelf niet voor de rechter. Wel richten ze hun pijlen op topmedewerkers, zoals de zoon en schoonzoon van de president: Donald Trump Jr. en Jared Kushner en oud-campagneleider Paul Manafort. Zij waren aanwezig bij een omstreden bijeenkomst met een Russische advocate, nadat hun belastende informatie over Democrate Hillary Clinton in het vooruitzicht was gesteld.

Ook de Russische militaire inlichtingendienst GROe wordt genoemd in de aanklacht. De GROe wordt ervan verdacht de hand te hebben gehad in de digitale inbraak bij de Democraten, die verder ook WikiLeaks-oprichter Julian Assange en zijn organisatie aanklagen. WikiLeaks publiceerde e-mails die waren gestolen door de hackers.

In de VS loopt al maanden een onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller naar Russische inmenging in de verkiezingen, maar de Democraten trekken nu dus ook zelf naar de rechtbank.

Heksenjacht

Trump blokletterde donderdag via zijn geprivilegeerde mediakanaal al dat er "geen collusie en geen obstructie" was. Hij herhaalde zijn bewering dat het onderzoek van Mueller een "heksenjacht" en "hoax" is.