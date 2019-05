Democraten roepen opnieuw op tot afzetting Trump na verklaringen Mueller IB

30 mei 2019

01u19

Bron: Belga 0 Verschillende prominente leden van de Democratische partij roepen opnieuw op om de procedure van impeachment tegen de Amerikaanse president Donald Trump op te starten. Het is de verantwoordelijkheid van het Congres om op te treden tegen de "misdaden" van Trump, klinkt het.

De oproep komt er nadat de speciaal aanklager Robert Mueller voor het eerst verklaringen heeft afgelegd over zijn onderzoek naar de Russische inmenging bij de presidentsverkiezingen in 2016 en de banden met de campagne van Trump.

Mueller kondigde aan dat zijn onderzoek officieel is afgerond en herhaalde nog eens dat Trump en zijn team niet samenspanden met Rusland. Nog volgens de magistraat "zou hij het hebben gezegd als hij ervan overtuigd was geweest dat president Donald Trump duidelijk een misdaad had begaan". "Wij konden echter niet uitmaken of de (Republikeinse) president al of niet een misdrijf heeft gepleegd". Hij verklaarde wel dat een president "kan worden vervolgd voor een federale overtreding als hij nog in functie is".

“Alle opties op tafel”

"Gezien speciaal aanklager Mueller niet in staat was om strafrechtelijke aanklachten te doen tegen de president, komt het aan het Congres toe een antwoord te geven op de misdaden, leugens en verkeerd handelen van president Trump. En wij zullen dit doen", zei de (Democratische) voorzitter Jerry Nadler van de commissie voor Justitie in het Huis van Afgevaardigden.

Nadler verklaarde niet dat hij de procedure voor impeachment (afzetting, red.) zou opstarten, maar zei wel dat alle opties op tafel liggen en dat niets uitgesloten mag worden.

Nancy Pelosi liet weten dat verschillende leden van het Congres de president willen afzetten. "We willen doen wat juist is en wat resultaten oplevert", aldus de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden.

“Wettelijke en morele verplichting om afzettingsprocedure op te starten”

Ook senatoren Elizabeth Warren, Corey Booker en Kamala Harris zijn voorstander van een afzetting, net zoals Democratische prominenten als Beto O'Rourke en Pete Buttigieg. "Het statement van Robert Muller is duidelijk: het Congres heeft een wettelijke en morele verplichting om de procedure onmiddellijk op te starten", aldus Booker.

Trump reageerde zelf in een tweet. "Niets verandert met het Mueller-rapport. Er was onvoldoende bewijs en daarom is, in ons land, een persoon onschuldig. De zaak is gesloten!", klonk het.

Despite Department of Justice policy to the contrary, no one is above the law – not even the President. Read my full statement here: https://t.co/6m2Q6s9kEC Nancy Pelosi(@ SpeakerPelosi) link

Given that Special Counsel Mueller was unable to pursue criminal charges against the President, it falls to Congress to respond to the crimes, lies and other wrongdoing of President Trump – and we will do so. No one, not even the President of the United States, is above the law. https://t.co/w61a8rRQeK (((Rep. Nadler)))(@ RepJerryNadler) link

Mueller leaves no doubt:

1) He didn't exonerate the president because there is evidence he committed crimes.

2) Justice Department policy prevented him from charging the president with any crimes.

3) The Constitution leaves it up to Congress to act—and that's impeachment. Elizabeth Warren(@ ewarren) link

Nothing changes from the Mueller Report. There was insufficient evidence and therefore, in our Country, a person is innocent. The case is closed! Thank you. Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link