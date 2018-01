Democraten raadplegen psychiater over mentale gezondheid Trump jv

08u16

Bron: belga 2 EPA Een tiental Amerikaanse Congresleden, het merendeel Democraten, hebben in december een hoogleraar psychiatrie van de Yale University geraadpleegd over de mentale gezondheid van president Donald Trump. Dat weten Politico en CNN.

Ook een niet bij naam genoemde Republikeinse senator zou zich bij de groep gevoegd hebben om professor Bandy Lee te horen en vragen te stellen over haar boek 'The Dangerous Case of Donald Trump'. Dat is een verzameling van essays van psychiaters die de psychologische toestand analyseren van de Republikeinse president.

"De verkozenen verklaarden zich zorgen te maken over het gevaar dat uitgaat van de president, het gevaar van zijn mentale instabiliteit voor het land," vertelde ze CNN.

Witte Huis-woordvoerster Sarah Sanders noemde de twijfels over Trumps mentale geschiktheid "beschamend en lachwekkend". "Als hij ongeschikt was, zou hij waarschijnlijk niet staan waar hij staat, en zou hij niet de beste groep kandidaten hebben verslagen die de Republikeinse partij ooit gehad heeft", waarmee ze verwees naar de voorverkiezingen van 2016.

Getty Images Witte Huis-woordvoerster Sarah Sanders.

In het Huis van Afgevaardigden hebben 57 Democraten ook een wetsvoorstel ondertekend voor de oprichting van een speciale parlementaire commissie, die zich zou moeten buigen over de vraag of Trump psychologisch of fysiek in staat is om zijn taken uit te voeren.

Het 25ste amendement van de Amerikaanse grondwet voorziet in de mogelijkheid om een president af te zetten, als de vicepresident en de helft van de administratie verklaren dat de president niet geschikt is om zijn ambt uit te oefenen. De vicepresident neemt in dat geval zijn functie over. Als de president bezwaar maakt, moet het Congres de machtsoverdracht met twee derde van de stemmen bevestigen.