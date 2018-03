Democraten: "Onderzoek naar Russische inmenging is niet rond" IB

14 maart 2018

03u45

Bron: Belga 0 De Democraten in het Huis van Afgevaardigden willen hun onderzoek naar Russische inmenging in de presidentsverkiezingen van 2016 voortzetten. "We zullen ons best doen om door te gaan met het werk", zei de leidende Democraat in de inlichtingencommissie van het Huis, Adam Schiff. Hij is ervan overtuigd dat er wel degelijk bewijzen zijn van afspraken tussen het campagneteam van Donald Trump en Moskou.

De Democraten van de belangrijke commissie reageerden zo op de communicatie van hun Republikeinse collega's een dag eerder. Zij hadden op eigen houtje een bericht de wereld ingestuurd waarin ze beweerden geen bewijzen van zulke samenwerking gevonden te hebben. Nu was het aan de Democraten om hun versie te geven van de feiten.

De inlichtingendiensten in de VS beschuldigen het Kremlin er al langer van dat het zich doelbewust in de verkiezingen heeft ingemengd, om Donald Trump aan de overwinning te helpen op zijn concurrente Hillary Clinton. Een speciaal aanklager en verschillende andere commissies doen gelijkaardig onderzoek.

Partijdigheid

Na een jaar onderzoek beweerden de Republikeinen ook dat ze de stelling niet konden staven dat Rusland voor Trump en tegen Clinton was. De Republikeinen spraken zo de bevindingen tegen van de inlichtingendiensten van de VS, die deze partijdigheid als een vaststaand feit lijken te beschouwen. Ook is het zo dat Moskou in het recente verleden betere ervaringen had met Republikeinse presidenten dan met Democratische.

Verder doet het tijdstip waarop de Republikeinen beslisten om een eind te stellen aan het onderzoek de wenkbrauwen fronsen. Speciaal aanklager Robert Mueller onderzoekt nog steeds nieuwe sporen, en de resultaten daarvan zetten het Witte Huis steeds meer onder druk.