Democraten nomineren Nancy Pelosi dan toch voor voorzitterschap Amerikaans Huis van Afgevaardigden

28 november 2018

21u59

Bron: Belga 0 De Democraten hebben de 78-jarige Nancy Pelosi officieel genomineerd als kandidaat voor het voorzitterschap van het Huis van Afgevaardigden. Dat meldden Amerikaanse media.

De eigenlijke verkiezing in het Huis van Afgevaardigden vindt plaats in januari, wanneer de nieuw verkozen parlementsleden voor het eerst samenkomen.

Pelosi zetelt meer dan dertig jaar in het Huis en was van 2007 tot 2011 al eens voorzitter. De Republikein John Boehner nam die functie van haar over na de verkiezingsnederlaag van de Democraten tijdens de Congresverkiezingen van 2010. Het voorzitterschap van het Huis van Afgevaardigden is na de president en vicepresident, de machtigste politieke functie in de VS.

Critici

De afgelopen weken spraken enkele Democraten in het Huis zich uit tegen een kandidatuur van Pelosi. Ze oordeelden dat het tijd werd voor een jongere kandidaat. Pelosi kon enkele critici toch ompraten.

Bij de verkiezing in januari kan ze zich maar weinig tegenstemmen uit het eigen kamp veroorloven. Ze heeft 218 stemmen nodig. De Democraten hebben een meerderheid van 234 zetels.



De Amerikaanse president Donald Trump had eerder in november al gezegd dat Pelosi het verdient om voorzitter van het Huis van Afgevaardigden te worden.