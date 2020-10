Democraten nemen Republikeins bolwerk Texas in het vizier en kopen voor miljoenen dollars aan advertenties TT

07 oktober 2020

11u45

Bron: The Hill, USA Today 0 Democratisch presidentskandidaat Joe Biden wil in de laatste vier weken van de Amerikaanse verkiezingscampagne 6 miljoen dollar (ongeveer 5,3 miljoen euro) spenderen aan een reeks tv-spots in Texas. Ook Democratische actiecomités hebben beslist uiteindelijk nog miljoenen dollars uit te geven in het Republikeinse bolwerk, dat al sinds 1976 niet meer op een Democraat stemde.

Texas geldt al tientallen jaren als een echt Republikeins bolwerk. De laatste keer dat de Lone Star State nog voor een Democratische presidentskandidaat stemde is alweer 44 jaar geleden, toen Jimmy Carter het er haalde van zittend president Gerald Ford. Sindsdien gingen de 38 kiesmannen er altijd naar de Republikeinse kandidaat, Trump won er vier jaar geleden nog met negen procentpunt verschil van Hillary Clinton.

Maar daar komt mogelijk dit jaar verandering in, of dat is althans waar de Democraten op hopen. In de peilingen staat Trump weliswaar nog altijd voor op zijn Democratische tegenstrever Joe Biden, maar de verschillen worden wel kleiner. Volgens het gemiddelde van RealClearPolitics staat Trump in Texas momenteel op 48,4 procent, tegenover 45,2 procent voor Biden, en dat zonder significante investering. In het verleden lieten de Democratische kandidaten de staat sowieso links liggen omdat hij toch als ‘verloren’ gold.

“Texas verjongt”

Met de zes miljoen dollar voor tv-advertenties hoopt Biden zijn geslonken achterstand de komende weken nog kleiner te maken. Hij focust zich daarbij op de vier grote agglomeraties Houston, Dallas, Austin en San Antonio. Het is vooral daar dat de Democraten de laatste jaren meer stemmen halen, vooral door een toestroom van jongeren en hoogopgeleide Amerikanen die uit andere staten naar Texas trekken vanwege een hoog aanbod aan vacatures en een relatief goedkoop woningaanbod in de buitenwijken van de steden. Daarnaast speelt ook de migratie vanuit Latijns-Amerika een rol. "Texas verjongt, en de buitenwijken lopen weg van de Republikeinen”, aldus lokaal partijvoorzitter Gilberto Hinojosa aan The Hill.

Naast de zes miljoen dollar uit Bidens eigen campagnekas zal ook Forward Majority, een Democratisch actiecomité, hetzelfde bedrag investeren. The Lincoln Project, een groep ontevreden Republikeinen, spendeert dan weer een miljoen dollar om specifiek Latino's te bereiken en te overtuigen voor Biden te stemmen.

De Democraten hopen met de advertenties niet enkel Biden te helpen, maar vooral ook de kandidaten verderop op het stemformulier. Op dit moment zijn 22 van de 36 afgevaardigden die Texas naar het Huis in Washington DC stuurt bijvoorbeeld Republikeinen. De Democraten focussen zich nu op 10 districten in Republikeinse handen om die zetels te proberen in te pikken. Op deelstaatniveau moeten de Democraten dan weer 9 zetels extra binnenhalen bovenop de 67 die ze er nu al hebben, om de meerderheid in het lokale parlement binnen te rijven.

Arizona en New Mexico

Ook in Arizona, een andere staat aan de grens met Mexico en een belangrijke trofee met 11 kiesmannen, zijn de peilingen gunstig voor Biden. Terwijl Trump er vier jaar geleden nog won met 48,7 procent tegenover 45,1 procent voor Clinton, staat Biden vandaag gemiddeld 3,4 procentpunt vóór op Trump. Arizona stemde enkel in 1996 voor Bill Clinton, daarvoor was het al van 1948 geleden dat er nog een Democraat werd verkozen.

In New Mexico tot slot, tussen Texas en Arizona in, staat Biden zelfs 14 procentpunt voor op Trump. Die staat stemde in de laatste zes van de zeven verkiezingen wel op een Democraat, vooral door het overwicht aan Latino-kiezers. Hier vallen 5 kiesmannen te halen.

