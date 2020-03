Democraten naar de stembus voor ‘mini-Tuesday’: geeft Biden Sanders nu al de genadeslag? Tommy Thijs

10 maart 2020

12u53

Bron: Reuters, Politico, USA Today 0 Precies een week na Super Tuesday trekken Democraten in zes Amerikaanse staten vandaag naar de stembus om een keuze te maken tussen koploper Joe Biden (77) en uitdager Bernie Sanders (78). De peilingen voor deze ‘mini-Tuesday’ zien er voor Sanders niet al te best uit, terwijl die wel wat goed nieuws zou kunnen gebruiken.

Op ‘mini-Tuesday’ vallen er 352 afgevaardigden te verdelen, fors minder dan de 1.357 van vorige week. Toch zou deze mini-dinsdag wel eens bepalend kunnen zijn voor beide kandidaten. Niet dat een van de twee overgebleven gegadigden voor de Democratische nominatie vandaag al een meerderheid kan halen, maar na Bidens fenomenale comeback vorige week kan een nieuwe ‘winning streak’ hem wel eens definitief op het pad richting de nominatie zetten.

Voor Sanders wordt het erop of eronder: scoort hij ook vandaag ondermaats, wordt het bijzonder moeilijk om tijdens de resterende voorverkiezingen nog terug te komen. Voorlopig heeft Sanders de peilingen echter niet mee. Er wordt vandaag gestemd in Michigan, Idaho, Mississippi, Missouri, North Dakota en Washington, en Biden zou wel eens in alle staten de hoofdprijs kunnen afschieten. Enkel in het ‘linkse’ Washington, met de metropool Seattle, en Idaho, zou het nipt kunnen worden. Die westelijke staten met progressieve Democratische kiezers hebben een gelijkaardig profiel als dat van Californië, Utah en Colorado, waar Sanders won op Super Tuesday.

Michigan

Winst in de staat Michigan, aan het gelijknamige meer onder de grens met Canada, geldt als de hoofdprijs met 125 afgevaardigden. In die oude industriestaat zijn de meeste gedelegeerden te verdelen. Sanders zorgde vier jaar geleden voor een grote verrassing door Hillary Clinton (72) te verslaan tijdens de voorverkiezing in die staat. Hij moet die prestatie nu zien te herhalen om Biden te kunnen bijbenen, maar het ziet er niet naar uit dat dat zal lukken: alle peilingen geven Biden momenteel meer dan 50 procent, tegenover 25 tot 40 procent voor Sanders, afhankelijk van de peiling. Enige hoop voor Sanders: vier jaar geleden werd Clinton ook op een voorsprong van 21 procentpunt gepeild, en won Sanders toch.

Michigan was ook een van de noordelijke industriële staten die in 2016 totaal onverwachts koos voor Donald Trump. Volgens Amerikakenner Bart Kerremans van KU Leuven is de staat bovendien interessant omdat er veel Afro-Amerikanen wonen, een kwart van de kiezers zich in de linkerflank van de partij plaatsen en er een belangrijk aandeel laaggeschoolden in de staat is.

Vrouwen

Sanders heeft na Super Tuesday zijn campagne-evenement in de staat Mississippi afgelast, waar hij sowieso kansloos is, om meer tijd door te brengen in Michigan. Mississippi (36 afgevaardigden) zou dan ook een uitgemaakte zaak moeten zijn voor Biden, aangezien in die staat een groot aandeel Afro-Amerikaanse kiezers woont die hem als ex-vicepresident van Barack Obama een warm hart toedragen. Ook Missouri (68 afgevaardigden), met meer conservatieve blanke kiezers, gaat volgens de peilingen naar Biden.

Opvallend is dat Sanders de laatste dagen in zijn verkiezingsrally’s expliciet naar de stem van vrouwen hengelt. Uit exit polls bij de vorige voorverkiezingen blijkt dat vrouwen relatief gezien in groter aandeel voor Biden stemmen, en Sanders probeert die zwakke flank nu af te dekken. Op Super Tuesday bleek vorige week al dat Sanders er niet in was geslaagd de jongeren naar de stembus te trekken, hoewel zijn campagne expliciet op die doelgroep mikte.

Steeds meer steun voor Biden

Biden wordt ondertussen gesteund door voormalige kandidaten als Kamala Harris, Pete Buttigieg, Michael Bloomberg en Amy Klobuchar. Zij staakten hun campagnes vanwege tegenvallende resultaten. Medestanders van Biden denken dat Sanders te links is om Donald Trump uit het Witte Huis te verdrijven. Ook tal van andere prominente Democratische politici steunden Biden de laatste dagen, terwijl Sanders nog altijd geen expliciete steunbetuiging van Elizabeth Warren (70) heeft gekregen, de andere kandidate van het progressieve kamp die vorige week de handdoek wierp. Mogelijk gaat dus ook Biden met een deel van haar aanhang lopen. Sanders kreeg zondag wel de steun van burgerrechtenicoon Jesse Jackson, een invloedrijke stem in de Afro-Amerikaanse gemeenschap.

De website FiveThirtyEight, dat na elke voorverkiezing nieuwe projecties maakt over de Democratische nominatie, geeft Biden nu al 99 procent kans het te halen. Sanders staat op amper 0,1 procent.

In Washington is het volgens professor Kerremans trouwens interessant om de opkomst in het oog te houden. De staat is in de VS het zwaarst getroffen door het coronavirus, met minstens 80 besmettingen en 14 doden, en er heerst wel wat paniek door het virus. Het is dus mogelijk dat mensen uit vrees om besmet te raken thuisblijven op verkiezingsdag.

Volgende week staat overigens alweer een nieuwe en zelfs nog iets grotere ‘Mini-Tuesday’ op het programma. Met Arizona (67), Florida (219), Illinois (155), Ohio (136) en de Noordelijke Marianen (6) vallen er dan opnieuw 583 afgevaardigden te rapen.