Democraten kondigen straks aanklachten tegen Trump aan IB TT

10 december 2019

03u39

Bron: ANP, Reuters, Belga 0 De Amerikaanse Democraten in de commissie voor Justitie van het Huis van Afgevaardigden zullen vandaag twee impeachmentartikels tegen president Donald Trump bekendmaken. Volgens The Washington Post willen de Democraten Trump vervolgen vanwege machtsmisbruik en het hinderen van het Huis van Afgevaardigden.

Drie bronnen binnen de Democratische Partij zeggen tegen de krant dat het plan nog niet af is, maar dat de grote lijnen van de aanklachten zijn opgesteld. Later vandaag worden de voorstellen voor de aanklachten officieel bekendgemaakt op een persconferentie, aldus Elliot Engel, de voorzitter van Buitenlandse Zaken in het Huis van Afgevaardigden.

De Democratische leider van het Huis, Nancy Pelosi, sprak gisterenavond nog met Jerry Nadler, de Democratische voorzitter van de commissie voor Justitie. Nadler stelde aan het einde van de hoorzitting in zijn commissie dat Trump zijn eigen belang boven het Amerikaanse belang stelt en dat het gedrag van de president “een afzettingsproces rechtvaardigt.”

Hoorzitting van negen uur

Tijdens de negen uur durende hoorzitting kregen leden van de Democraten en Republikeinen het geregeld met elkaar aan de stok. De Democraten zijn voor een afzettingsprocedure, de Republikeinen steunen Trump. Volgens Trumps partijgenoten willen de Democraten het afzettingsproces zo snel mogelijk laten beginnen om er politiek gebruik van te kunnen maken in de campagne voor de presidentsverkiezingen volgend jaar.

De commissie voor Justitie van het Huis van Afgevaardigden is in elk geval al bezig met het opstellen van aanklachten tegen Trump en stemt hier waarschijnlijk nog deze week over.

Pelosi wil dat er nog voor het einde van volgende week, als het kerstreces begint, in het Huis van Afgevaardigden over de aanklachten gestemd wordt. De verwachting is dat de motie wordt aangenomen en het proces tegen de president dan waarschijnlijk in januari begint in de Senaat.

Trump zou de Oekraïense president Volodymyr Zelenski eerder dit jaar onder druk hebben gezet voor zijn eigen politieke gewin. De VS hielden militaire steun aan Oekraïne achter die alleen zou worden hervat als Zelenski een onderzoek naar Trumps politieke rivaal Joe Biden in zou stellen. Daarna zou Trump het onderzoek hebben tegengewerkt.