Democraten kondigen resolutie tegen uitroepen noodtoestand aan KVE

21 februari 2019

Bron: Belga 0 De Democratische partij wil de noodtoestand, die president Trump uitriep om een muur langs de grens met Mexico te bouwen, in het Congres aanvechten. In een brief riep voorzitster Nancy Pelosi van het Huis van Afgevaardigden woensdag (plaatselijke tijd) de verkozenen op een resolutie daartoe te steunen.

De resolutie is uitgewerkt door het Democratische Congreslid Joaquin Castro uit Texas wiens familie Mexicaanse wortels heeft. Het is de bedoeling de tekst morgen in te dienen om dan midden maart erover te kunnen stemmen.



Volgens Pelosi ondergraaft de beslissing van Trump de scheiding der machten. Door de nationale noodtoestand uit te roepen, kan de president buiten het Congres om middelen vrijmaken om de door hem zo gewilde - maar miljarden dollars kostende - muur te bouwen.

Veto

In het Huis van Afgevaardigden hebben de Democraten de controle en kan de resolutie aan een meerderheid geraken. In de Senaat beschikken de Republikeinen over de meerderheid. Zelfs wanneer de tekst het daar toch haalt, kan Trump zijn veto stellen. Om dit ongedaan te maken, is in beide kamers van het Congres een tweederdemeerderheid vereist, wat als onwaarschijnlijk geldt.

Eerder deze week hebben zestien Amerikaanse staten een klacht bij een federale rechtbank ingediend tegen de beslissing van Trump. Ze zeggen dat het staatshoofd het land in een “constitutionele crisis" heeft gestort.