Democraten kondigen afzettingsprocedure tegen Trump aan

24 september 2019

22u00

Bron: De Morgen, Reuters, Belga 22 ‘Oekraïne-gate’ De Democraten starten een afzettingsprocedure voor president Donald Trump. Dat heeft Nancy Pelosi, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden vandaag aangekondigd. “De president moet aansprakelijk gesteld worden. Niemand staat boven de wet”, zei ze vanavond in een toespraak.

Nancy Pelosi veroordeelde tijdens haar speech zowel het feit dat Trump druk zou gezet hebben op de Oekraïense president om een onderzoek te voeren naar ex-vicepresident Joe Biden en diens zoon, alsook omwille van Trumps weigering op de klacht van de klokkenluider aangaande de zaak openbaar te maken. “Dit is een schending van de wet”, aldus de Democrate. Volgens Pelosi ondermijnt Trump met zijn handelingen de nationale veiligheid.

Trumps daden zijn “een verraad van zijn ambtseed, een verraad van onze nationale veiligheid en een verraad van de integriteit van onze verkiezingen. Daarom kondig ik aan dat we vandaag een officieel afzettingsonderzoek instellen”, deelde Pelosi mee.



Zes onderzoekscommissies van het Congres zetten hun onderzoek naar de praktijken van Trump verder, klinkt het. Daarna kan het parlement eventueel overgaan tot een stemming over de afzetting van de president. De kans dat die afzetting er echt komt, is echter klein, omdat de Republikeinen de meerderheid hebben in de Senaat.

“Heksenjacht”

Trump heeft op Twitter al gereageerd op de aankondiging. Zijn belangrijke, succesvolle dag bij de VN-top in New York is verknald door de “heksenjachtzever” van de Democraten, schrijft hij. In een volgende tweet spot hij met de leden van de commissie die hem zullen onderzoeken. De maatregel van de Democraten is “intimidatie van de president”, klinkt het voorts.

Such an important day at the United Nations, so much work and so much success, and the Democrats purposely had to ruin and demean it with more breaking news Witch Hunt garbage. So bad for our Country! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

PRESIDENTIAL HARASSMENT! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

“Escalatie”

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stelde eerder vandaag een ultimatum aan het Witte Huis: maak ten laatste donderdag een geheime aanklacht van een klokkenluider tegen president Trump openbaar of er volgt een “ernstige escalatie”.

Die aanklacht betreft een telefoongesprek tussen Trump en de Oekraïense president Volodimir Zelenski eind juli. Daarbij zou Trump Zelenski gevraagd hebben om een corruptieonderzoek te voeren naar de zoon van voormalig vicepresident Joe Biden, die grote kans maakt om zijn uitdager te worden in 2020.

Brandbrief

Nancy Pelosi, leider van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden, verzocht vandaag in een brandbrief aan de presidentiële administratie volledige opheldering tegen donderdag. Tegen dan moet een geheime klacht van een klokkenluider, waarin het omstreden telefoongesprek ter sprake kwam, worden overgemaakt. Zo niet dreigt Pelosi met “een ernstige escalatie” vanuit het Congres.



“Als het Witte Huis volhardt in het blokkeren van een klokkenluider om het Congres inzage te geven in een mogelijk ernstige schending van grondwettelijke verplichtingen door de president”, waarschuwt Pelosi, “opent het een zwaarwegend nieuw hoofdstuk van wetteloosheid dat ons onderzoek naar een nieuw niveau zal tillen.”

Binnen de Democratische Partij wordt al lange tijd gediscussieerd over het opstarten van een afzettingsprocedure tegen Trump. Pelosi stond bekend als een van de tegenstanders van die procedure. Maar binnen de partij zou de roep om de impeachment toch op te starten gegroeid zijn als gevolg van het omstreden telefoongesprek tussen Trump en de Oekraïense president Volodimir Zelenski. Ook Joe Biden zegt dat het Congres “niet anders kan” dan het opstarten van een afzettingsprocedure als Trump de onderzoeken van de Democraten blijft dwarsbomen.

Militaire steun als drukkingsmiddel

De druk op Trump nam gisteren toe door nieuwe onthullingen. Zo raakte bekend dat de president ook 250 miljoen dollar geblokkeerde militaire steun van de VS voor Oekraïne ter sprake bracht in het gesprek, en dit dus mogelijk als drukkingsmiddel gebruikte.

Klokkenluider

Nadat eerst enkel progressieve Congresleden, zoals Alexandria Ocasio-Cortez, voor een afzettingsprocedure pleitten, overweegt ook een groeiende groep gematigde Democratische afgevaardigden nu om de zwaarst mogelijke politieke munitie boven te halen. Zelfs de invloedrijke voorzitter van de Commissie Inlichtingen in het Huis, Adam B. Schiff, zegt dat het Huis nu “een Rubicon oversteekt”. Schiff was de eerste die bijna een week geleden de geheime aanklacht van de klokkenluider openbaar ter sprake bracht en inzage eiste.

De directeur voor Nationale Inlichtingen weigerde tot dusver het dossier over te maken. Nochtans heeft de Amerikaanse Senaat, waarin de Republikeinen de meerderheid hebben, unaniem een resolutie aangenomen waarin het Witte Huis wordt gevraagd om de klacht van de klokkenluider openbaar te maken.

Schiff liet weten dat er momenteel gesprekken plaatsvinden met de advocaat van de klokkenluider, die meldde dat zijn cliënt graag met de commissie wil praten.

We have been informed by the whistleblower’s counsel that their client would like to speak to our committee and has requested guidance from the Acting DNI as to how to do so.



We‘re in touch with counsel and look forward to the whistleblower’s testimony as soon as this week. Adam Schiff(@ RepAdamSchiff) link

Bekentenis

President Trump zelf zegt dat de Democraten “hun hand overspelen over een kwestie die kiezers zouden verwerpen”. Tegelijk erkende hij wel dat hij met president Zelenski sprak over corruptie en de zakenactiviteiten van Bidens zoon Hunter, die in Oekraïne in het bestuur van een gasbedrijf zit. “We willen niet dat onze mensen zoals vicepresident Biden en zijn zoon bijdragen aan de corruptie die er al in Oekraïne is”, zei Trump, die ook het ‘patriottisme’ van de klokkenluider in vraag stelt.

Biden leidt nu de opiniepeilingen in de wedloop om in 2020 de Democratische presidentskandidaat te worden, die Trump zal uitdagen. De klokkenluider, afkomstig uit de inlichtingendiensten, zou zijn geheime klacht hebben ingediend omdat hij het ongeoorloofd vond dat de president een buitenlands staatshoofd probeerde te betrekken bij het beschadigen van een politieke rivaal.

Onderzoek

De Commissie Justitie van het Huis onderzoekt ook al in andere dossiers of er grond is voor een afzettingsprocedure tegen Trump, omdat hij mogelijk justitie zou hebben tegengewerkt in het onderzoek naar Russische inmenging in de vorige presidentsverkiezingen. Toch werd de impeachmentprocedure tot nu niet opgestart vanuit het besef dat elke procedure zou botsen op vrijspraak in de Senaat. Daar hebben Trumps Republikeinen de meerderheid.

Tot op heden is er immers nog nooit een Amerikaanse president uit zijn ambt ontzet. In 1998 werd Bill Clinton afgezet door het Huis van Afgevaardigden en in 1868 gebeurde hetzelfde met Andrew Johnson. In beide gevallen werd de beslissing echter teruggeschroefd door de senaat. Richard Nixon stapte zelf op vooraleer hij formeel werd afgezet.

Trump zegt dat hij toelating heeft gegeven om een volledige schriftelijke weergave van het omstreden telefoongesprek met zijn Oekraïense ambtgenoot Volodimir Zelenski openbaar te maken. “Ik bevind me momenteel bij de Verenigde Naties om ons land te vertegenwoordigen, maar ik heb de toelating gegeven om morgen (woensdag, nvdr.) de volledige en niet-bewerkte transcriptie vrij te geven van mijn telefoongesprek met president Zelenski van Oekraïne”, zo heeft Trump meegedeeld op Twitter.

“Je zal merken dat het een erg vriendelijk en volledig gepast gesprek was”, schrijft hij nog. “Dit is niet meer dan een voortzetting van de grootste en meest vernietigende heksenjacht ooit!”. De Amerikaanse president ontkent voorts nog dat hij druk uitoefende op Zelenski.

....You will see it was a very friendly and totally appropriate call. No pressure and, unlike Joe Biden and his son, NO quid pro quo! This is nothing more than a continuation of the Greatest and most Destructive Witch Hunt of all time! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

