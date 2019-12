Democraten hebben rapport over afzetting Trump klaar: “President misbruikte macht om druk op Oekraïne uit te oefenen”

03 december 2019

Bron: Reuters, Belga, ANP

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn macht als president misbruikt door Oekraïne onder druk te zetten om daar voordeel van te hebben bij de campagne voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2020. Dat schrijven de Democraten in het Huis van Afgevaardigden in hun rapport over de getuigenverhoren in de afzettingsprocedure. De president zou ook het onderzoek hebben tegengewerkt door getuigen op te roepen niet op de dagvaarding in te gaan.