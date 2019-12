Democraten hebben rapport over afzetting Trump klaar: “President misbruikte macht om druk op Oekraïne uit te oefenen” TT

03 december 2019

20u14

Bron: Reuters, Belga, ANP 0 De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn macht als president misbruikt door Oekraïne onder druk te zetten om daar voordeel van te hebben bij de campagne voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2020. Dat schrijven de Democraten in het Huis van Afgevaardigden in hun rapport over de getuigenverhoren in de afzettingsprocedure.

Met het machtsmisbruik doelen de Democraten op het tegenhouden van militaire steun aan Oekraïne door Trump totdat Oekraïne een onderzoek in zou stellen naar zijn politieke rivaal Joe Biden en diens zoon Hunter.

De president zou ook het onderzoek van de inlichtingencommissie in het Huis van Afgevaardigden hebben tegengewerkt door getuigen op te roepen niet op de dagvaardingen in te gaan. Daarnaast zou de president getuigen openlijk hebben geïntimideerd en aangevallen. Dat is strafbaar, staat in het rapport. De Democraten wijzen er ook op dat Trump de eerste is in de geschiedenis van de VS die op die manier heeft geprobeerd een impeachment-onderzoek in het Huis te blokkeren. Die obstructie van het Congres alleen al kan als basis dienen voor een impeachment-artikel.

“Geen geïsoleerde gebeurtenis”

“De president heeft zijn persoonlijke politieke belangen boven de nationale belangen van de Verenigde Staten gesteld, hij heeft de integriteit van het Amerikaanse verkiezingsproces voor een president ondermijnd en de nationale veiligheid in gevaar gebracht”, zo staat ook in de tekst. “Wij waren gefrappeerd door het feit dat het wangedrag van de president geen geïsoleerde gebeurtenis was, en ook niet het product was van een naïeve president.”

Om 23 uur Belgische tijd volgt een stemming over het 300 pagina’s rapport in de Commissie, alvorens het door te sturen naar de Commissie voor Justitie. Die commissie houdt morgen de eerste verhoren. Vier juridische experts van universiteiten in de Verenigde Staten worden gehoord over wat er in de grondwet staat over het starten van een afzettingsprocedure. Ook wil de inlichtingencommissie nog meer getuigen horen voordat de juridische commissie het onderzoek overneemt, staat in het rapport.

Als het Huis van Afgevaardigden, waar de Democraten de meerderheid hebben, het rapport uiteindelijk goedkeurt, wordt het naar de Senaat doorgestuurd voor de echte impeachment-procedure. De president zal er door de honderd senatoren berecht worden over de beschuldigingen in het rapport. In de Senaat hebben de Republikeinen wel de meerderheid, bovendien kan de president slechts afgezet worden met een tweederdemeerderheid.

Het staatshoofd heeft altijd alle aantijgingen ontkend. Ook vandaag liet het Witte Huis weten dat er “geen enkel bewijs” is van schuld. Het rapport “doet niets anders dan hun (de Democraten) frustraties weerspiegelen” en “het leest als de dwalingen van een blogger in de kelder die ernaar streeft iets te bewijzen dat er duidelijk niet is”.