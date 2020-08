Democraten hebben in drie sleutelstaten al bijna dubbel zoveel kiesbrieven aangevraagd als Republikeinen TT

25 augustus 2020

17u27 0 In de drie swing states Florida, Pennsylvania en North Carolina hebben al meer dan 3,5 miljoen Democraten een kiesbrief aangevraagd, tegenover net geen 2 miljoen Republikeinen. Dat blijkt uit de eerst statistieken die zijn verzameld door professor Michael McDonald van de University of Florida.

Alle drie de staten gingen in 2016 naar Donald Trump, maar worden beschouwd als de belangrijkste sleutelstaten van de verkiezingen. Vooral de 29 kiesmannen van Florida en de 20 van Pennsylvania zijn cruciaal voor eender welke kandidaat om de uiteindelijke winnaar te worden. Wie 270 kiesmannen of meer binnenhaalt, wordt de nieuwe president.

In Florida, de derde grootste staat van de VS na Californië en Texas, werden tot vandaag al bijna 4,3 miljoen kiesbrieven aangevraagd: 2 miljoen door geregistreerde Democraten, 1,375 miljoen door Republikeinen en 830.000 door onafhankelijken. Ter vergelijking: vier jaar geleden werden in totaal 9,4 miljoen geldige stemmen uitgebracht, waarvan 4,6 miljoen voor Trump en 4,5 miljoen voor Hillary Clinton.

De Kiescommissie van North Carolina kreeg in totaal al meer dan 400.000 aanvragen voor kiesbrieven: 215.000 van Democraten, 63.000 van Republikeinen en 126.000 van onafhankelijken. In Pennsylvania gaat het om 1,28 miljoen kiesbrieven voor Democraten en 526.000 voor Republikeinen, al gaat het hierbij vooral om al oudere statistieken voor de voorverkiezingen van dit voorjaar.

In FL, NC, and PA registered Democrats have requested a combined 1.5 million more mail ballots than Republicans



Any vote cast against Trump is fraudulent in his mindhttps://t.co/MFO9wlAIh9 https://t.co/kUl8s31VR8 Michael McDonald(@ ElectProject) link

Stemmen per post

Veel staten organiseren dit jaar in het licht van de corona-epidemie een uitgebreider systeem van op voorhand stemmen per post. Sommige staten sturen uit eigen beweging kiesbrieven naar inwoners, in andere wordt het gemakkelijker gemaakt ze aan te vragen. North Carolina is de eerste staat die eind volgende week de eerste stembrieven verstuurt, zodat kiezers tijd genoeg hebben om ze terug te sturen voor de echte verkiezingsdatum van 3 november.

Dat er al veel meer Democraten dan Republikeinen kiesbrieven hebben aangevraagd, mag ook niet verbazen aangezien Trump al maandenlang felle kritiek geeft op het systeem, en fraude vreest. De Democraten daarentegen zijn grote voorstanders van het systeem om de stembusgang veilig te laten verlopen, en vragen dat de Amerikaanse post tijdelijk meer geld krijgt om alle stemmen op tijd terug in de telbureaus te krijgen.

De topman van de Amerikaanse posterijen, Louis DeJoy, zei gisteren dat hij van plan is om kostenbesparende maatregelen na de verkiezingen verder door te voeren. Dat deed hij in een hoorzitting in het Huis van Afgevaardigden. DeJoy tartte daarmee de Democraten, die willen dat de bezuinigingen van tafel gaan.

Het gaat concreet om een maatregel om vrachtwagenchauffeurs te dwingen op tijd uit sorteercentra te vertrekken, ook als er nog post moet worden ingeladen. Daardoor zou de USPS sneller moeten worden in de bezorging, maar ontstaat ook het risico dat sommige post te laat wordt bezorgd. Een andere beoogde maatregel is het verschuiven van leidinggevenden.

Grote geldschieter

DeJoy schortte de besparende maatregelen vorige week op nadat hij zwaar onder vuur kwam te liggen. Hij heeft meerdere malen geprobeerd Amerikanen ervan te overtuigen dat de tragere bezorging als gevolg van besparingen geen invloed zal hebben op de verkiezingsresultaten. Niet iedereen is echter overtuigd van de goede bedoelingen van DeJoy, die vanaf 2016 2,7 miljoen dollar doneerde aan de campagne van president Trump en de Republikeinen.

Trump wierp tijdens de openingsavond van de Republikeinse Conventie gisteren opnieuw twijfels op over het eerlijke verloop van de verkiezingen. “De enige manier waarop ze ons de overwinning kunnen afnemen, is door ze te vervalsen”, aldus de president over de Democraten. En ook vandaag zaaide hij verder twijfel: “80 miljoen ONGEVRAAGDE KIESBRIEVEN versturen is heel oneerlijk en om een ramp vragen”, tweette hij. “Zelfs recente kleine en gemakkelijk te controleren verkiezingen die dit deden waren een catastrofale ramp. Fraude en vermiste kiesbrieven zoals je nooit eerder zag. 20 en 30 procent weg. STOP!”



