Democraten geven eigen FBI-memo vrij waarin Rusland-onderzoek wordt verdedigd TT

24 februari 2018

22u48

Bron: Reuters 0 De Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden hebben hun eigen memo over het FBI-onderzoek naar Russische inmenging in de presidentscampagne van 2016 vrijgegeven. President Trump had daar eerder zijn veto tegen gesteld en had enkel een Republikeinse memo vrijgegeven. Dat document was bijzonder kritisch voor de FBI en volgens Trump werd hij daarin volledig vrijgepleit.

De parlementscommissie over de inlichtingendiensten had weken geleden al unaniem beslist om naast de Republikeinse memo ook de Democratische tegenversie vrij te geven, maar Trump weigerde dat. Toch had het Amerikaanse volk het recht om naast de Republikeinse argumenten ook de Democratische te lezen.

De Republikeinse memo was bijzonder kritisch voor de FBI en verweet het federale onderzoeksbureau vooringenomenheid in het Rusland-onderzoek. Maar volgens Democraten en de FBI zelf was het document gestoeld op halve waarheden en hele leugens.

De Democratische memo, een document van tien pagina's lang, verdedigt de FBI nu. De Democraten gaven het document vanavond vrij. Volgens de Democraten is de Republikeinse versie van het rapport een "duidelijke poging de onderzoeken van de FBI te ondermijnen".