Democraten én Republikeinen maken brandhout van Trumps optreden: "Een van meeste schandelijke optredens van een Amerikaanse president ooit" Steven Peeters

16 juli 2018

20u38

Bron: Belga 27 Critici van de Amerikaanse president Donald Trump hebben verbijsterd gereageerd op diens persconferentie met Vladimir Poetin in Finland. Democraten verwijten de president de kant te kiezen van de Russische leider en het advies van zijn eigen inlichtingendiensten te negeren. En zelfs in zijn eigen Republikeinse partij is de kritiek niet mals.

Trump liet vandaag blijken er niet van overtuigd te zijn dat Rusland heeft geprobeerd de verkiezingen van 2016 te beïnvloeden, zoals zijn inlichtingendiensten denken. Ook stelde hij dat beide landen schuld hebben aan de slechte onderlinge relatie. Voormalig CIA-directeur John Brennan noemde het optreden van de president "verraderlijk" en concludeerde dat Trump "volledig in de zak van Poetin zit".

Chuck Schumer, de Democratische leider in de Senaat, noemde het optreden van Trump "gevaarlijk en zwak". Hij vraagt zich af waarom de president "de belangen van Rusland boven die van de VS plaatst". De Democraat Adam Schiff concludeerde dat Poetin het kritiekloze optreden van Trump zal opvatten als "groen licht" voor verdere inmenging.

Bombastisch

Ook partijgenoten spaarden Trump niet. Senator Lindsey Graham noemde het "een gemiste kans" dat Trump de Russen niet verantwoordelijk hield voor inmenging in de presidentsverkiezing. "Dit antwoord van president Trump zal door Rusland worden gezien als een teken van zwakte en veel meer problemen creëren dan het oplost." De Republikeinse senator Jeff Flake sprak over een "beschamend" optreden.

De president maakte de bewuste keuze om een tiran te verdedigen tegen gerechtvaardigde vragen over de persvrijheid, en om Poetin een platform te geven om nieuwe propaganda en leugens te verspreiden John McCain

Ook John McCain brandde de persconferentie volledig af. "Het was een van de meeste schandelijke optredens van een Amerikaanse president ooit. De top in Helsinki was een tragische vergissing."

Volgens McCain kon en wilde Trump niet op tegen Poetin. "Na het bombastische en het wispelturige gedrag van Trump in Brussel en Groot-Brittannië, is deze persconferentie een dieptepunt in de historie van het Amerikaanse presidentschap. Niet alleen bleek president Trump niet in staat om in verzet te komen tegen Poetin, hij leek het ook niet te willen. De president maakte de bewuste keuze om een tiran te verdedigen tegen gerechtvaardigde vragen over de persvrijheid, en om Poetin een platform te geven om nieuwe propaganda en leugens te verspreiden", aldus nog McCain. "Geen enkele eerdere president heeft zich zo verlaagd voor een tiran."

Geen bondgenoot

"De president moet beseffen dat Rusland onze bondgenoot niet is", zegt dan weer Paul Ryan, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. "Het lijdt geen twijfel dat Rusland zich gemengd heeft in onze verkiezingen en nog altijd probeert om de democratie hier en de rest van de wereld te ondermijnen", klinkt het nog. "De VS moeten Rusland verantwoordelijk stellen en een einde maken aan deze gemene aanvallen op de democratie."

Ryan gaat daarmee in tegen de verklaringen die Trump op de persconferentie in Helsinki aflegde. "Er was geen collusie. Dit heeft een negatieve impact gehad op de relatie tussen de twee grootste kernmachten in de wereld. Het is belachelijk wat er gebeurt met het onderzoek", deelde Trump mee. "We voerden een briljante campagne en dat is waarom ik president ben."