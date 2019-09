Democraten eisen documenten van Pompeo voor impeachment-onderzoek

28 september 2019

Bron: Belga

In de Verenigde Staten hebben de Democraten in het Huis van Afgevaardigden minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo gedagvaard om in het kader van het impeachment-onderzoek tegen Trump verschillende documenten te overhandigen.