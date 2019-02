Democraten dienen resolutie in tegen uitroepen noodtoestand LH

22 februari 2019

16u39

Bron: Belga 0 De Democratische Partij heeft haar plannen doorgezet om de nationale noodtoestand, die door president Donald Trump werd uitgeroepen om een muur langs de grens met Mexico te bouwen, in het Congres aan te vechten. Vandaag is daartoe een resolutie in het Huis van Afgevaardigden ingediend, zo hebben meerdere Amerikaanse media gemeld.

De resolutie is uitgewerkt door het Democratische Congreslid Joaquin Castro uit Texas wiens familie Mexicaanse wortels heeft. Hij zegt dat er minstens 222 afgevaardigden achter de tekst staan.

De Democratische voorzitster van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, had woensdag al de verkozenen van beide partijen opgeroepen de resolutie te steunen. Volgens haar ondergraaft de beslissing van Trump de scheiding der machten.

Door de nationale noodtoestand uit te roepen, kan de president buiten het Congres om middelen vrijmaken om de door hem zo gewilde muur te bouwen.

Meerderheid in Huis

In het Huis van Afgevaardigden hebben de Democraten de controle. Volgens NBC News zal de resolutie het daar zonder al te veel moeite halen. In de Senaat beschikken de Republikeinen over de meerderheid. Hun leiders zullen er wellicht niet in slagen een stemming te verhinderen, aldus NBC. Mogelijk haalt de tekst het daar ook.

Maar dan kan Trump zijn presidentieel veto stellen. Om dit ongedaan te maken, is in beide kamers van het Congres een tweederdemeerderheid vereist, maar dat lijkt een weinig realistisch scenario.

Bekijk ook: