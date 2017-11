Democraten dienen in Senaat wet in om aanvalswapens te verbieden

Reuters Een wapenwinkel in Utah (Archiefbeeld).

Een groep Democratische Senatoren heeft in de nasleep van de bloedige schietpartij in een kerk in Texas een wetsvoorstel ingediend om aanvalswapens van het militaire type te verbieden.