Democraten brengen Republikeinen zware klap toe in Virginia en Kentucky JV TT

06 november 2019

06u21

Onrust bij de Republikeinse partij: in de Amerikaanse staat Virginia zijn ze bij de tussentijdse verkiezingen hun meerderheid verloren in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. De gouverneur in de staat is al Democratisch, wat betekent dat de partij voor het eerst in dertig jaar alle touwtjes in handen heeft in de traditioneel Republikeinse staat. Ook heeft de Democratische uitdager de Amerikaanse Kentucky de zittende Republikeinse gouverneur verslagen.

Hoewel Kentucky een sterke Republikeinse basis heeft, kreeg Democraat Andy Beshear met 49,2 procent iets meer stemmen dan Matt Bevin die bleef steken op 48,8 procent. Die geeft zijn nederlaag wel nog niet toe, en spreekt zelfs van onregelmatigheden. Bevin had steun gekregen van president Donald Trump, die de staat maandagavond nog bezocht voor een bijeenkomst. Trump won tijdens de presidentsverkiezingen in 2016 met 30 procentpunten voorsprong in Kentucky.

Bevin, die na strijd met vakbonden en leraren een van de minst populaire gouverneurs van het land was, wil de nederlaag nog niet erkennen. Beshear, de procureur-generaal in Kentucky en zoon van voormalig gouverneur Steve Beshear, heeft de overwinning inmiddels opgeëist.

‘Trifecta’ in Virginia

Bij tussentijdse verkiezingen in Virginia hebben de Democraten dan weer de meerderheid overgenomen in zowel het lokale Huis als de Senaat.

In Virginia waren verkiezingen voor alle 40 zetels in de Senaat en 100 zetels in het Huis. De Republikeinen hadden in beide kamers een nipte meerderheid, maar verloren die dus. In de Senaat hebben de Democraten in ieder geval 21 zetels en in het Huis, met nog niet alle districten geteld, al zeker 52 zetels. Het is voor het eerst sinds 1994 dat de Democraten in beide kamers in de staat een meerderheid hebben. Doordat ook de gouverneur in de staat een Democraat is, wordt Virginia nu opnieuw een Democratische ‘trifecta’, waarbij de drie delen van de wetgevende en uitvoerende macht volledig in handen zijn van één partij.

President Donald Trump had zich niet bemoeid met de verkiezingen in Virginia. Bij de tussentijdse verkiezingen voor het landelijke Huis van Afgevaardigden in 2018 wonnen de Democraten ook al flink in de Virginia. Virginia was bij de presidentsverkiezingen wel nog een swing state.