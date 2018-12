Democraten beschuldigen Trump: “Hij wil VS in chaos storten op Kerstmis”, president klaagt dat hij “heel alleen” in Witte Huis zit: “Arme ik” IB TT

25 december 2018

10u09

Bron: Belga, CNN, Reuters 12 Turbulentie op de financiële markten, verlamming van een deel van de Amerikaanse overheidsdiensten, en het opmerkelijke ontslag van de Amerikaanse minister van Defensie: de Democraten hebben Donald Trump er vandaag van beschuldigd de VS "in chaos" te storten op Kerstmis. Inmiddels ziet het er geenszins naar uit dat een oplossing in de maak is voor de 'shutdown'. Trump stak de afgelopen uren een ‘rant' van jewelste af op Twitter, waarbij alles en iedereen behalve hijzelf de schuld krijgt voor de chaos.

Sinds vrijdag middernacht schuiven zowel Republikeinen als Democraten elkaar de verantwoordelijkheid toe van de budgettaire impasse die tot een gedeeltelijke sluiting of 'shutdown' van de overheidsdiensten leidde. Toch is het probleem te herleiden tot één punt: de financiering van een grensmuur met Mexico, een verkiezingsbelofte van Donald Trump in 2016. De Democraten willen niet weten van een dergelijke muur, Trump wil dat er vijf miljard extra voor wordt opgenomen in de begroting. En zonder de stemmen van de Democraten in de Senaat lukt dat niet.

Chaos

"We staan aan de vooravond van Kerstmis en president Trump stort het land in chaos", zeggen Nancy Pelosi, fractieleider van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden, en Chuck Schumer, haar tegenhanger in de Senaat. "De beurs stort de dieperik in terwijl de president een persoonlijke oorlog uitvecht met de centrale bank, vlak nadat hij zijn minister van Defensie heeft ontslagen."

Gisterenavond moest president Trump bevestigen dat er geen compromis in zicht is. Hij houdt vast aan zijn grensmuur. "Geen nieuws over de shutdown. We hebben nood aan meer veiligheid aan de grens."

De ‘shutdown’ betekent dat negen ministeries en enkele overheidsdiensten dicht gaan. 380.000 ambtenaren zitten werkloos thuis, 420.000 anderen werken in ‘essentiële functies’ zonder betaald te worden. Het is al de derde shutdown tijdens Trumps presidentschap, al duurden de vorige maar één en drie dagen.

I am in the Oval Office & just gave out a 115 mile long contract for another large section of the Wall in Texas. We are already building and renovating many miles of Wall, some complete. Democrats must end Shutdown and finish funding. Billions of Dollars, & lives, will be saved! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

“Ik zit hier helemaal alleen in het Witte Huis, arme ik”

Vanwege de 'shutdown' besliste Trump om de eindejaarsfeesten niet door te brengen in de zonovergoten staat Florida, waar zijn golfclub gelegen is. In de plaats daarvan blijft hij in Washington DC. Met een storm aan tweets (17 in minder dan 24 uur) verdedigde hij van daaruit intussen zijn beleid. "Ik zit heel alleen (arme ik) in het Witte Huis te wachten tot de Democraten terugkeren om een deal te sluiten over de broodnodige grensveiligheid", twitterde hij onder meer. “Op een gegeven moment zal het feit dat de Democraten geen deal willen sluiten ons meer kosten dan de grensmuur waar we allemaal over spreken.”

Ook anderen kregen ervan langs in Trumps twittertirade, zoals Brett McGurk, speciaal gezant die belast was met de uitroeiing van IS in het Midden-Oosten, maar in de nasleep van het ontslag van Defensieminister Mattis zelf opstapte. Ook Republikeins senator Bob Corke kreeg wat verwijten naar zijn hoofd geslingerd.

Vandaag, op kerstdag, keert first lady Melania Trump wel terug van Florida naar het Witte Huis om Trump te vergezellen.

I am all alone (poor me) in the White House waiting for the Democrats to come back and make a deal on desperately needed Border Security. At some point the Democrats not wanting to make a deal will cost our Country more money than the Border Wall we are all talking about. Crazy! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

For all of the sympathizers out there of Brett McGurk remember, he was the Obama appointee who was responsible for loading up airplanes with 1.8 Billion Dollars in CASH & sending it to Iran as part of the horrific Iran Nuclear Deal (now terminated) approved by Little Bob Corker. Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Harde dreun voor Japanse beurs

De Japanse beurs is diep in het rood gesloten. Het was voor het eerst sinds september 2017 dat de index onder de 20.000 punten kwam en tijdens de sessie werd zelfs het laagste peil sinds mei van dat jaar op de borden gezet.

Beleggers verwerkten de zware verliezen op Wall Street van de afgelopen handelsdagen, de Amerikaanse shutdown en internationale economische zorgen. Ook de nieuwe aanval van Trump op zijn eigen centrale bank werkte door op het beurssentiment. De Federal Reserve is volgens Trump het enige probleem van de economie in zijn land.

De belangrijke financiële markt in Tokio was gisteren nog gesloten vanwege de verjaardag van de Japanse keizer. Er kon dus niet direct gereageerd worden op de Amerikaanse ontwikkelingen. Nu eindigde de graadmeter 5 procent lager op 19.155,74 punten. Het was voor het eerst sinds september 2017 dat de index onder de 20.000 punten kwam en tijdens de sessie werd zelfs het laagste peil sinds mei van dat jaar op de borden gezet.

Over de gehele linie stonden bedrijven in de min. Bij de grotere verliezers stonden concerns als Toyota, Sony en Nintendo. Die zijn sterk gebaat bij een goed lopende wereldhandel en consumentenvertrouwen. Handelaren spraken in commentaren van een “verkoopgolf” en “paniek”, bijna volledig veroorzaakt door ontwikkelingen op de Amerikaanse financiële markten. “Het negatieve sentiment heeft de logica verslagen”, zei een handelaar.