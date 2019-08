Democraat Moulton trekt zich terug uit Amerikaanse presidentsrace PVZ

23 augustus 2019

17u51

Bron: AFP 0 Een vierde Democraat, Seth Moulton, heeft zijn kandidatuur ingetrokken voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020. Dat heeft hij al bevestigd en zal hij naar verluidt vrijdagavond officieel aankondigen.

De veertigjarige veteraan en congreslid Moulton, is de vierde die uit de race stapt, nadat de gouverneur van Washington, Jay Inslee, voormalig gouverneur van Colorado, John Hickenlooper en afgevaardigde van Californië, Eric Swalwell, al hetzelfde deden. Hij zal volgens Amerikaanse media zijn terugtrekking vrijdagavond aankondigen voor het bestuur van de Democratische partij.

Moulton had zich pas in april kandidaat gesteld, wat vrij laat is. "Ik denk dat het duidelijk is dat het nu een race is tussen drie kandidaten, (Joe) Biden, (Elizabeth) Warren en (Bernie) Sanders, met een debat over hoe ver de partij het roer naar links moet omgooien", vertelde hij de Boston Globe.

Debat

Met de terugtrekking van Moulton blijven er nog 21 Democratische kandidaten over die hopen het te mogen opnemen tegen Donald Trump in de presidentsverkiezingen van 2020. De kandidaten moeten onder andere goede cijfers halen in de peilingen om aan het volgende debat te mogen meedoen. Momenteel staan Joe Biden, Bernie Sanders, Elizabeth Warren en Kamala Harris op kop in de peilingen. Het volgende debat tussen de Democratische presidentskandidaten vindt plaats op 12 en 13 september.