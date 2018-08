Democraat kan eerste zwarte gouverneur van Florida worden na verrassende winst TT

29 augustus 2018

10u52

Bron: Reuters 0 In de staat Florida heeft de Afro-Amerikaanse kandidaat Andrew Gillum enigszins verrassend de voorverkiezingen voor de Democraten in de strijd om het gouverneurschap gewonnen. Gillum, die het minste geld van alle vijf kandidaten uitgaf maar wel de meeste kleine donaties kon binnenhalen van gewone burgers, neemt het in november op tegen de Republikein Ron DeSantis, die de steun krijgt van president Trump.

Gillum, de burgemeester van de stad Tallahassee, haalde het met 34 procent van parlementslid Gwen Graham en zakenman en ex-burgemeester van Miami Beach Philip Levine. De peilingen wezen nochtans uit dat die twee laatste kandidaten zouden strijden om het felbegeerde Democratische ticket. Geen enkele rondvraag zette Gillum op de eerste plaats.

Gillum benadrukte in zijn campagne dat zijn persoonlijk vermogen of dat van zijn familie beperkt was, in tegenstelling tot de andere kandidaten. Hij gaf dan ook het minste uit aan zijn campagne - 8,4 miljoen dollar - terwijl de kandidaat die uiteindelijk vierde werd, miljardair Jeff Greene, bijvoorbeeld al tien miljoen dollar uitgaf aan negatieve tv-spotjes over Graham alleen al.

Ook de nationale partijtop schaarde zich niet achter Gillum, wel achter Graham.

Maar Gillum kon ondanks zijn financiële achterstand wel een succesvolle grassroots-campagne voeren, met veel kleine donaties van gewone burgers. De linkse ex-kandidaat voor het presidentschap Bernie Sanders en filantroop George Soros steunden Gillum wel. Hij kan in november de eerste zwarte gouverneur van de zuidelijke staat worden.

"We zullen het halen", zei Gillum in zijn overwinningsspeech. "Als burgemeester van de hoofdstad van Florida aanvaard ik nederig de Democratische nominatie."

Florida is de derde grootste staat van de VS en de gouverneursverkiezingen worden er met argusogen gevolgd. Sommige waarnemers zien er nu al een referendum voor of tegen president Trump in. Gillums tegenstander DeSantis is een felle aanhanger van hem en werd beloond met een officieel endorsement door de president.