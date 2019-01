Democraat Julian Castro officieel kandidaat voor presidentsverkiezingen VS kv

13 januari 2019

02u01

Bron: Belga, AD 0 Julian Castro heeft zaterdag officieel zijn kandidatuur bekendgemaakt voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020. Castro (44), zoon van een Mexicaanse immigrant, was in 2014 minister van Volkshuisvesting onder de toenmalige president Barack Obama.

“Ik stel me kandidaat voor het presidentschap omdat het tijd is voor nieuw leiderschap, omdat het tijd is voor nieuwe energie en het tijd is voor nieuwe inzet om ervoor te zorgen dat de kansen die ik heb gehad beschikbaar zijn voor elke Amerikaan”, vertelde de oud-burgemeester van zijn thuisstad San Antonio aan een menigte juichende supporters.

Verwacht wordt dat nog zeker tien andere Democraten zich kandidaat stellen. De namen van senatoren Elizabeth Warren en Kamala Harris vallen daarbij veelvuldig. De kandidatuur van Warren is nog niet officieel, maar ze heeft al wel een ‘verkenningscomité’ opgericht, dat fondsen mag werven en alvast medewerkers kan aannemen voor haar campagne-organisatie. Ook van oud Amerikaans vice-president Joe Biden en rijzende ster Beto O’Rourke wordt verwacht dat ze de zittende president Donald Trump willen uitdagen.

John Delaney, lid van het Huis van Afgevaardigden, was de eerste die zich namens de Democraten officieel kandidaat stelde voor het presidentschap. Hij deed dat al in de zomer van 2017.

Gisteren kondigde de 37-jarige Tulsi Gabbard, een Democrate die voor Hawaii in het Congres zetelt, eveneens haar kandidatuur aan.

De Democratische voorverkiezingen, die de kandidaat van de partij naar voren zullen schuiven om het in november 2020 op te nemen tegen Trump, starten in februari 2020 in de staat Iowa.