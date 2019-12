Democraat Joe Sestak stapt uit race naar Witte Huis IB

02 december 2019

03u16

Bron: Belga, Politico 0 In de Verenigde Staten stapt de Democraat Joe Sestak uit de race naar het Witte Huis. De voormalige driesterrenadmiraal bij de Amerikaanse marine maakte in juni bekend dat hij een gooi wilde doen naar het presidentschap, maar kwam de voorbije maanden in de campagne amper aan bod.

"Zonder het voorrecht van de aandacht van nationale media is het niet langer gerechtvaardigd om aan anderen te vragen hun vastberadenheid in stand te houden en nog meer middelen op te offeren", schrijft de Democraat op Twitter. De 67-jarige Sestak kreeg, bij gebrek aan voldoende steun in de peilingen, nooit de kans om zijn kandidatuur te verdedigen tijdens de verschillende televisiedebatten.

Sestak diende 31 jaar bij de Amerikaanse marine. Hij vertegenwoordigde nadien de staat Pennsylvania in het Amerikaanse Congres. Twee keer probeerde hij verkozen te raken in de Senaat, telkens zonder succes.

Vier grootste kanshebbers

Nu ook Sestak de handdoek in de ring gooit, blijven er nog 17 gegadigden over om het als Democratische presidentskandidaat bij de verkiezingen in 2020 tegen de Republikein Donald Trump op te nemen. De vier kandidaten die voorlopig het meeste kans lijken te maken op de nominatie zijn voormalig vicepresident Joe Biden, de senatoren Elizabeth Warren en Bernie Sanders, en de jonge burgemeester Pete Buttigieg.

Thank you for this opportunity! pic.twitter.com/mW5Qdi3bhT Joe Sestak(@ JoeSestak) link