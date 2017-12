DEME mag baggeren tussen Argentinië en Uruguay jv

Baggeraar DEME heeft in consortium (50/50) het contract in de wacht gesleept voor het verdiepen en onderhoudsbaggeren van een kanaal aan de Rio de la Plata, de grote riviermonding tussen Argentinië en Uruguay.

DEME's partner is Boskalis uit Nederland. Het contract voor 5 jaar heeft een totale waarde van ongeveer 110 miljoen euro, meldt DEME.

De partners moeten het Canal Martín García baggeren en onderhouden, in het noordelijk deel van het 50 kilometer brede estuarium van de Rio de la Plata. Het kanaal dat de Rio de Plata en de rivier Urugay (die samen met de Parana uitmondt in de Rio de la Plata) verbindt, is sterk blootgesteld aan sedimentatie. Het is de belangrijkste toegang tot de op een na grootste haven van Uruguay, Nueva Palmira, dixit DEME.

Het contract wordt naar verwachting in de komende weken ondertekend. De werken zouden in maart 2018 starten.

DEME was in het begin van de jaren 1990 betrokken bij de aanleg van het kanaal.