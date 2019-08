Deliveroo schort alle activiteiten in Duitsland op AW

12 augustus 2019

13u26

Bron: AHGZ, Focus.de 1 De Britse maaltijdbezorgdienst Deliveroo zal zijn diensten in Duitsland deze maand nog beëindigen. Dat kondigde het bedrijf vandaag aan. Het bedrijf zegt zich te willen focussen op de omzet in andere landen.

Alle activiteiten zouden over vier dagen, op 16 augustus, reeds stopgezet worden. Dat betekent dat honderden koeriers plots zonder werk vallen. Het bedrijf zegt in een mededeling dat het gezorgd heeft voor een redelijke compensatie voor koeriers, werknemers en restaurants. In Duitsland werkt het concern samen met meer dan 1.000 chauffeurs en zo'n 2.500 restaurants in onder meer München, Keulen, Hamburg en Berlijn.



Terwijl Deliveroo zijn diensten in de rest van de wereld uitbreidt, zou de Duitse markt niet aan de verwachtingen voldoen. Deliveroo sluit een eventuele terugkeer naar de Duitse markt in de toekomst evenwel niet uit.