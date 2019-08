Deliveroo moet in Nederland achterstallige 640.000 euro aan pensioenpremies betalen AW

27 augustus 2019

13u22

Bron: Belga 0 Maaltijdbezorger Deliveroo moet in Nederland alsnog ongeveer 640.000 euro aan achterstallige pensioenpremies afdragen. Dat besliste een rechter in Amsterdam. Volgens de rechtbank is het bedrijf in de kern een maaltijdbezorger en daarmee voldoet het aan de voorwaarden om verplicht deel te nemen aan het pensioenfonds voor het beroepsvervoer over de weg.

De uitspraak betekent dat Deliveroo pensioenpremies moet afdragen voor al zijn medewerkers met een contract. Het bedrijf is sinds 2015 actief in Nederland en werkte in het begin uitsluitend met bezorgers met een arbeidsovereenkomst.



Sinds november 2017 werkt Deliveroo echter alleen nog met zelfstandigen. Een rechter oordeelde begin dit jaar dat dat niet kon en bestempelde de samenwerking met die freelancers ook als een arbeidsovereenkomst. Er loopt tegen dat vonnis nog een beroepsprocedure en dus moeten voor die personeelsleden voorlopig nog geen pensioenbijdragen worden betaald.



Deliveroo is van mening dat het niet verplicht is tot het afdragen van pensioenpremies, omdat het naar eigen zeggen geen maaltijdbezorger is maar een techbedrijf. De kernactiviteiten zouden te maken hebben met de website en app, waarmee eten kan worden besteld.



Maar de rechter in Amsterdam veegde dat argument van tafel en oordeelde dat voldoende kan worden aangetoond dat het bezorgen van maaltijden de kernactiviteit is van Deliveroo. "De activiteiten, het bestelproces, de digitale omgeving en de reclame-uitingen zijn allemaal gericht op het uiteindelijke doel: het bezorgen van maaltijden. Het verdienmodel van Deliveroo is ook volledig op de bezorging gebaseerd", staat in een toelichting bij de uitspraak.

Belgische situatie

Het zelfstandigenstatuut bij Deliveroo zorgde ook in ons land al voor heel wat discussie. Onder meer de arbeidsrechtbank in Brussel buigt zich over de kwestie, maar de behandeling is pas gepland voor 2021.