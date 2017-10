Delia was drie jaar samen met seriemoordenaar: "Toen ik zijn moordgereedschap onder het bed vond, wist ik dat ik de volgende was" avh

Drie jaar lang woonde Delia Balmer samen met John Sweeney, een van de meest gestoorde seriemoordenaars van Groot-Brittannië. Dat er iets scheelde met Sweeney, werd snel duidelijk nadat hij haar herhaaldelijk mishandelde en misbruikte. Maar toen Delia een zeil, een zaag, touw en handschoenen onder het bed vond, wist ze dat hij tot veel meer in staat was. Delia heeft de nachtmerrie nu neergeschreven in het boek 'Living with a Serial Killer'.

Delia Balmer (67) is een van de weinige vrouwen die het pad van John Sweeney kruisten en het nog kunnen navertellen, al scheelde het geen haar. Hun relatie begon in 1991 in een pub in Londen, Delia werd verliefd op Sweeney door hun gedeelde passie voor reizen. Maar het duurde niet lang voor Sweeney gewelddadig werd: hij begon haar emotioneel en fysiek te manipuleren. Het begon met dreigende telefoontjes, maar niet veel later begon hij haar te verkrachten en met de dood te bedreigen.



ap John Sweeney

Gijzeling

De mishandelingen escaleerden in 1994, toen Sweeney haar een week gijzelde in haar eigen huis. Sweeney bond Delia vast aan het bed en verkrachtte haar meermaals. Hij dreigde ermee haar tong af te snijden met een keukenmes als ze schreeuwde en duwde ook een pistool tegen haar hoofd. Het was tijdens die horrorweek dat Sweeney zijn eerste moord bekende. Hij vertelde hoe hij zijn ex-vriendin Melissa Halstead (33) had vermoord in Nederland en haar vervolgens in een kanaal had gedumpt.



rv Melissa Halstead

Gearresteerd

Nadat een tandarts kwetsuren bij Delia had vastgesteld, besloot ze om naar de politie te stappen en haar verhaal te doen over de mishandelingen en bekentenissen van haar vriend. Sweeney werd gearresteerd, maar snel weer op borg vrijgelaten. Toen Delia hoorde dat haar vriend weer op vrije voeten was, wist ze dat haar laatste uur had geslagen.

Moordgereedschap

Net nadat Sweeney was vrijgelaten, ontdekte Delia zijn moordgereedschap onder het bed: een zeil, tape, touw, handschoenen en een zaag. "Ik wist dat hij me zou vermoorden", vertelt Delia aan Daily Mirror. "Hij zou me in stukken zagen, net zoals hij bij Melissa had gedaan." Haar vrees werd werkelijkheid, want Sweeney kwam terug voor haar, enkele dagen voor Kerstmis.

Verminkt voor het leven

Sweeney sloeg Delia op het hoofd met een bijl, brak haar armen en doorboorde haar long en dij met een mes. Ze verloor ook haar pink. Als bij wonder overleefde ze de aanval, maar Delia's leven zou nooit meer hetzelfde zijn. Haar zware littekens zijn een pijnlijk souvenir aan die nacht in 1994. "Eigenlijk ben ik toen gestorven", vertelt ze. "Toen ik wakker werd in het ziekenhuis, was ik niet blij dat ik nog leefde. Ik zal de rest van mijn leven afzien."

"Na die aanval wou ik gewoon niet meer leven, en ik voel me nog altijd zo." Delia Balmer

Op de vlucht

Sweeney sloeg na zijn moordpoging op de vlucht. Hij vermoordde nog de 31-jarige Paula Fields, een moeder van drie, en bleef zes jaar lang spoorloos. "Iedereen zei tegen mij: 'Ik zou constant over mijn schouder kijken als ik jou was', maar dat kon me niet schelen. Na die aanval wou ik gewoon niet meer verder leven. Zo heb ik me constant gevoeld tijdens die zes jaar, en ik voel me nog altijd zo."



rv Paula Fields

Schilderijen

Uiteindelijk kon de politie Sweeney toch klissen. In zijn woonplaats vonden speurders meer dan 300 gewelddadige en pornografische schilderijen. Op zijn schilderijen waren vrouwen afgebeeld die waren verminkt met bijlen. Drie andere vriendinnen van Sweeney zijn nog altijd spoorloos. De kans is groot dat hij hen ook iets heeft aangedaan.



ap Een van Sweeney's schilderijen

Levenslang

Sweeney werd veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf, maar ook Delia zal haar hele leven de gevolgen dragen van haar relatie met hem. "Normaal zie je zulke dingen alleen in films, maar ik leefde drie jaar lang samen met een seriemoordenaar", schrijft Delia in haar boek.