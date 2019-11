Delen van Parijs vallen even zonder stroom IB

28 november 2019

01u12

Bron: Belga 0 Delen van Parijs zaten gisterenavond tijdelijk zonder stroom. Op beelden die verspreid zijn op sociale media is te zien hoe op de voor kerst versierde Champs-Élysées het licht uitvalt. De stroomuitval was slechts van korte duur. Al na enkele seconden ging het licht weer aan.

Oorzaak was een storing in een transformatorstation in het westen van de Franse hoofdstad. Dat stelt de netbeheerder RTE. Dat veroorzaakte de stroompanne in verschillende delen van Parijs, maar het probleem kon snel opgelost worden.

🔴 FLASH INFO - #PARIS : Explosion d'un transformateur électrique a Cergy (95) : Une mini panne électrique à également eu lieu ce soir sur les #ChampsElysees.

(📹 @ybouziar)pic.twitter.com/8xKBPp3R2t FLASH INFO Ile-de-France(@ info_Paris_IDF) link

