Delen van Berlijn zitten zonder stroom na black-out KVE

20 februari 2019

12u45

Bron: Belga 0 Tienduizenden inwoners van Berlijn zitten sinds gisteren zonder stroom na een fout op een bouwwerf. Volgens de stad verbrak een arbeider bij de renovatie van een brug een cruciale stroomverbinding, waardoor het licht uitging in het district Köpenick.

Meer dan 30.000 huishoudens en 2.000 bedrijven worden getroffen. Scholen en kinderdagverblijven blijven vandaag gesloten, terwijl er in alle haast aan een oplossing wordt gewerkt.

"Het is een veeleisende job, die simpelweg wat tijd zal vragen. Daarom duurt deze black-out opvallend langer dan andere stroomonderbrekingen", zei een vertegenwoordiger van het bedrijf Vattenfall. De hoop is om tegen 15.00 uur het probleem te hebben opgelost.

Meerdere gebouwen hebben elektriciteit nodig voor verwarming, waardoor vele bewoners een koude nacht hebben beleefd, hoewel het relatief zacht is voor de tijd van het jaar. Ook een ziekenhuis ligt in het getroffen district. Er is een extra elektriciteitsbron opgesteld om het ziekenhuis te kunnen laten draaien. Patiënten die extra zorgen nodig hebben, zijn naar andere instellingen overgebracht.

Er zijn extra politieagenten ingezet om de rust te verzekeren. Meerdere verkeerslichten werken niet en trams kunnen niet rijden. Ook telefoonlijnen en smartphonenetwerken werken niet in de regio.