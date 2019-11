Delen basiliek van San Marco onherstelbaar beschadigd door overstromingen LH

19 november 2019

19u24

Bron: Belga 0 De overstromingen van de afgelopen week in Venetië hebben zware schade berokkend aan delen van de basiliek van San Marco in Venetië. Verschillende mozaïeken en zuilen zouden onherstelbare schade hebben opgelopen.

Door het vergulde mozaïek, een met juwelen bezet altaarstuk en de Byzantijnse architectuur is de kathedraal een van de trekpleisters van de Dogenstad.



Enkele vloermozaïeken aan de rechterkant van het gebouw, die pauwen en een bloementapijt voorstellen, zijn zwaar beschadigd, zegt Pierpaolo Campostrini, een van de beheerders van de basiliek. De mozaïeken zijn te redden, maar de zuilen zijn er erg aan toe en zullen volgens hem vervangen moeten worden.



De totale schade zal pas duidelijk worden als alles uitgedroogd is. "Dat kan maanden duren", aldus nog Campostrini. "De schade die zeezout toebrengt is traag maar meedogenloos."



Venetië kreunde de afgelopen week onder de zwaarste overstromingen in tientallen jaren.