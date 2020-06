Delen Australische miljoenenstad Melbourne 4 weken in lockdown ADN

30 juni 2020

10u18

Bron: Belga 2 Vanwege een toenemend aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus gaan tien buitenwijken van de Australische miljoenenstad Melbourne in lockdown.

De staat Victoria, waarvan Melbourne de hoofdstad is, telde dinsdag 64 nieuwe Covid-19-gevallen. Om de verspreiding van het virus een halt toe te roepen, besliste Victoria’s premier Daniel Andrews dat vanaf woensdagavond tien buitenwijken van Melbourne in lockdown moeten. In die gebieden zijn de meeste nieuwe besmettingen geregistreerd.

De bewoners van de getroffen wijken mogen hun woning alleen verlaten om zich te laten verzorgen, om te sporten, om aankopen te doen of om naar school of het werk te gaan. Andrews onderstreepte dat de politie zal patrouilleren en boetes zal opleggen aan wie de voorschriften niet respecteert. Hij drukte zijn spijt uit voor de zaken die onder de nieuwe lockdown zullen lijden, zoals de pas onlangs heropende schoonheidssalons, gymzalen, bibliotheken en zwembaden.

Grote testcampagne

Tijdens het weekend besloot de lokale overheid, in samenwerking met het leger, honderden vrijwilligers en gezondheidswerkers, een grootschalige testcampagne in de regio op te zetten in een poging de uitbraak onder controle te krijgen. Zo werden de voorbije drie dagen bijna 100.000 coronatesten afgenomen.

In andere Australische staten is het aantal nieuwe besmettingen veel lager.

Australië registreerde tot dusver ongeveer 7.700 Covid-19-gevallen en 104 mensen overleden aan het virus.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.