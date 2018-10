DELA neemt ongevraagd vingerafdrukken van overledenen Arne Adriaenssens

27 oktober 2018

16u53

Bron: De Telegraaf

In Nederland ligt uitvaartverzorger DELA onder vuur nadat uitkwam dat ze zonder toestemming vingerafdrukken van de overledenen nemen. Deze gebruiken ze vervolgens voor commerciële doeleinden.

Het Nederlands radioprogramma Radar bond de kat vandaag de bel aan. De uitvaartorganisatie –die ook in ons land actief is- maakt de vingerafdrukken in de loop van de eerste dagen na het overlijden. Ze gebruiken hiervoor een speciale camera die je op een smartphone kan klikken.

Enkele weken na de begrafenis krijgen de nabestaanden dan een e-mail van DELA met de vraag of ze een souvenir met deze afdruk willen. Ze bieden ringen en kettingen aan voor budgetten van 124 euro tot 1230 euro. Een verklaring over vanwaar ze die vingerafdrukken hebben en hoelang ze deze bewaren, geven ze echter niet.

Of DELA deze praktijken ook toepast in België is niet duidelijk.