Definitieve stemming over Kavanaugh uitgesteld: eerst onderzoek van FBI Na de woedende getuigenis: hoe groot is de kans dat Kavanaugh het haalt als rechter? TT KV

28 september 2018

21u00

Bron: Reuters, Politico, Belga, eigen berichtgeving 21 De definitieve stemming over Brett Kavanaugh als kandidaat-rechter voor het federaal Hooggerechtshof in de VS wordt uitgesteld, zodat de FBI de tijd krijgt de beschuldigingen tegen Kavanaugh te onderzoeken. Een vooraanstaand commissielid, de Republikein Jeff Flake, had om een verdaging van de stemming in de voltallige vergadering gevraagd, in afwachting van een onderzoek dat de FBI naar de kandidaat-rechter zou moeten voeren. Het zou om een uitstel van een week gaan. President Trump heeft de FBI intussen bevolen om het onderzoek te heropenen.

Na de bijzondere hoorzitting gisteren in de Amerikaanse Senaatscommissie Justitie, is er vandaag een eerste keer gestemd over de nominatie van kandidaat-rechter voor het Hooggerechtshof Brett Kavanaugh. Alvast één kritische Republikein die nog twijfelde, kondigde vandaag aan voor Kavanaugh te stemmen, maar pleitte wel voor een FBI-onderzoek naar de zaak voor de volgende stemmingsronde plaatsvindt. Hij krijgt nu gelijk.

De Amerikaanse Senaatscommissie Justitie heeft met 11 stemmen voor en 10 tegen kandidaat-rechter voor het Hooggerechtshof Brett Kavanaugh bevestigd. Kavanaugh heeft daarmee de eerste horde overwonnen op weg naar de hoogste rechtbank van de VS.

De man ligt onder vuur voor beschuldigingen van aanranding en seksueel misbruik. Gisteren getuigde een emotionele Christine Blasey Ford, waarna een woedende Kavanaugh zich weerde als een duivel in een wijwatervat en alle beschuldigingen staalhard ontkende.

Pleidooi voor FBI-onderzoek

Senator Jeff Flake uit Arizona, die lang getwijfeld heeft over zijn keuze, kondigde vandaag aan dan toch vóór Kavanaugh te stemmen. Hij beriep zich voor zijn beslissing op het vermoeden van onschuld dat centraal staat in het Amerikaanse rechtssysteem. Kort voor de stemmingsronde glipte hij echter de zaal uit met Chris Coons, een Democratische senator met wie hij goed bevriend is.



Bij terugkeer stelde Flake vandaag voor om een FBI-onderzoek te laten uitvoeren naar Kavanaugh en de beschuldigingen aan zijn adres, vooraleer de voltallige Senaat kan stemmen over zijn benoeming. Zolang dat niet gebeurd is, krijgt Kavanaugh van hem geen ja-stem in de volgende ronde, beklemtoonde Flake. De senator stelde dan ook voor dat de volgende stemmingsronde met een week wordt uitgesteld. Hij wil daarmee tegemoet komen aan de gegronde bezorgdheden aan Democratische zijde, deelde hij mee.

Volgende stemming

John Cornyn, een Republikein en als minority whip de tweede machtigste man in de Senaat, heeft al laten verstaan dat de procedurele stemming over de benoeming van Brett Kavanaugh tot rechter aan het Amerikaanse Hooggerechtshof morgen zal doorgaan. De finale stemming zou normaal gezien op dinsdag moeten gebeuren, maar die wordt uitgesteld.

Cornyn deelde mee dat het FBI-onderzoek waarnaar Jeff Flake en andere senatoren vragen niet langer dan een week zou mogen duren. De finale stem om Kavanaugh te benoemen zou dan volgen na het onderzoek.

Nog geen alternatief

President Trump deelde vanavond mee dat hij de FBI de opdracht heeft gegeven om het onderzoek naar Kavanaugh te heropenen. Hij wil echter dat het onderzoek in minder dan een week wordt afgerond.

Eerder op de dag zei de president dat hij onder de indruk was van de hoorzitting in de commissie gisteren. "Ik dacht dat haar getuigenis erg overtuigend was, en ze ziet er een erg aardige vrouw uit", reageerde hij. "Ook Bretts getuigenis was echt iets wat ik nog nooit eerder gezien had."

De president heeft naar eigen zeggen nog helemaal niet nagedacht over een andere naam die hij zou willen voordragen voor een benoeming tot rechter aan het Amerikaanse hooggerechtshof als Kavanaugh de stemming in de Senaat niet overleeft.

Emotionele getuigenissen

Het waren zelden geziene momenten in het Capitool in Washington DC gisteren, waar zowel Ford getuigde als de persoon die ze beschuldigt van aanranding, kandidaat-rechter Kavanaugh. Ford vertelde in tranen hoe Kavanaugh haar in 1982 op een bed had geduwd, op haar was gaan liggen en haar begon te betasten terwijl hij zijn hand op haar mond hield zodat ze niet kon roepen.

Kavanaugh kreeg na zijn getuigenis steun van de mannelijke Republikeinse senatoren die deel uitmaken van de commissie Justitie. Vooral senator Lindsey Graham reageerde woedend op de heksenjacht die er volgens hem op Kavanaugh is gevoerd. "Dit is de grootste onethische schijnvertoning die ik ooit heb meegemaakt in de politiek", klonk het.

De Republikeinse partijtop hoopte dan ook dat Kavanaugh overtuigend genoeg was en wilde liefst een snelle stemming. Die kwam er al vandaag.

Mark Judge

Een naam die gisteren meermaals viel tijdens de hoorzitting is die van Mark Judge. Volgens Christine Blasey Ford was de vriend van Kavanaugh er getuige van hoe hij haar probeerde aan te randen. Judge had echter schriftelijk aan de Commissie laten weten dat hij zich niets van die feiten kon herinneren.

Toen Kavanaugh naar Judge werd gevraagd, beklemtoonde hij meermaals dat zijn vriend de voorbije jaren met een ernstig drankprobleem kampte en dat hun contact verwaterd was.

Via zijn advocaat heeft Mark Judge nu laten weten dat hij bereid is om te antwoorden op alle vragen in het kader van een eventueel onderzoek door de FBI of een ander agentschap.

Zijn verklaringen zullen een essentiële rol spelen in het onderzoek, aangezien hij volgens Ford de enige ooggetuige was.

Volgende ronde

In de voltallige Senaat hebben de Republikeinen 51 van de 100 zetels. In theorie hebben de Republikeinen dus een meerderheid en verschillende partijleden hebben hun stem na Kavanaughs getuigenis gisteren bevestigd. Maar anderen twijfelen door de gebeurtenissen en in het licht van de Congresverkiezingen in november.

Susan Collins, senator voor de staat Maine, heeft de afgelopen weken gezegd dat zowel Ford als Kavanaugh onder ede zouden moeten getuigen en de waarheid moesten opbiechten. Als Kavanaugh zou liegen, "zou hem dat diskwalificeren". Het is niet duidelijk wat Collins' positie nu is.

Lisa Murkowski uit Alaska had gisteren nog een gesprek met Flake, Collins en Democratisch senator Joe Manchin, maar het is niet duidelijk wat het resultaat van dat gesprek is. Eerder op de dag zei ze dat "mevrouw Fords getuigenis geloofwaardig is".

Brengen de Democraten redding?

Halen de Republikeinen geen meerderheid, dan moeten ze hopen op één of meerdere stemmen van Democraten die tegen hun partij zouden ingaan. Ook bij hen spelen de verkiezingen een rol: verschillende Democraten senatoren die in november opkomen worden in Republikeins gezinde staten, zouden wel eens met hun tegenstanders kunnen meestemmen om hun kansen op een herverkiezing gaaf te houden. Zo zijn er Heidi Heitkamp uit North Dakota, Joe Manchin uit West Virginia en Joe Donnelly uit Indiana. Zij hebben alle drie al gezegd dat er meer onderzoek moet komen.