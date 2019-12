Definitief geen vergunningen voor vreugdevuren Den Haag, vanavond opnieuw rellen? TT

03 december 2019

16u58

Bron: ANP, AD 0 De Nederlandse administratieve hoofdstad Den Haag geeft definitief geen toestemming voor vreugdevuren op de stranden van Scheveningen en Duindorp. De organisatoren voldoen niet aan de eisen en krijgen daarom geen vergunning. "Dat betekent dat er dit jaar geen vergunde vreugdevuren op Scheveningen en in Duindorp zullen plaatsvinden", laat waarnemend burgemeester Johan Remkes weten.

De bouwers van de vreugdevuren moesten dit jaar voor het eerst vergunningen aanvragen, na de afgelopen jaarwisseling. Toen richtte een vonkenregen veel schade aan in Scheveningen. Maar niet alle benodigde stukken zouden zijn aangeleverd, en de kwaliteit van de plannen rond bijvoorbeeld veiligheid was niet goed genoeg, aldus Remkes. In een brief schrijft hij te begrijpen dat de teleurstelling groot is voor de bouwers. ‘We begrijpen ook dat het voor de organisatoren lastig was om alle stappen binnen de procedure volledig te doorlopen.’

Het is in Duindorp al sinds het weekend onrustig sinds bekend raakte dat het vreugdevuur er niet door zou gaan door de strengere eisen. Verschillende containers, bushaltes en zelfs een frietkraam werden in brand gestoken. Verschillende mensen werden door de politie opgepakt.

Video: Rellen na afgelasten vreugdevuur

Bekijk ook: Vreugdevuren in Scheveningen: van begin tot escalatie