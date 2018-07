Defilé op 'quatorze juillet' gaat de mist in Redactie

14 juli 2018

11u57

Bron: VTM Nieuws 0

De Fransen hechten veel belang aan hun nationale feestdag, quatorze juillet. Die dag wordt jaarlijks met veel pracht en praal gevierd in de Franse hoofdstad. Er komt altijd een perfect georchestreerd defilé aan te pas. Een van de hoogtepunten van de dag is het vliegtuigdefilé waarbij militaire vliegtuigen over Parijs vliegen en met gekleurde rookpluimen de Franse vlag vormen, al liep dat deze keer even mis. Een van de vliegtuigen had zich immers de verkeerde kleur bij, waardoor de Franse vlag er plots een extra rode streep bij kreeg. Alsof dat niet erg genoeg was, botsten nadien ook nog eens twee motards tegen elkaar voor de ogen van de Franse president Emmanuel Macron.

Met Macron op het podium brachten de motorrijders een ingestudeerde choreografie, al was er een onder hen die zijn bocht een beetje te breed nam. Resultaat: hij én een collega van hem vallen op de grond, en het duurt even voor ze hun motor opnieuw kunnen oppikken. Intussen blijven de anderen gewoon doorgaan. Als dat maar geen voorbode is van de WK-finale morgen.