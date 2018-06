Defensieminister Vandeput en parlementsleden aangekomen in Mali IB

06 juni 2018

00u25

Bron: Belga 2 Minister van Defensie Steven Vandeput is gisteren een tweedaags bezoek begonnen aan de Belgische militairen gestationeerd in Mali.

De minister trok naar Bamako, waar het hoofdkwartier is gevestigd van vredesmissie van de Verenigde Naties in Mali (Minusma), die de situatie in het Afrikaanse land moet helpen stabiliseren en die wordt geleid door de Belgische generaal-majoor Jean-Paul Deconinck. Zowat 135 Belgische militairen nemen deel aan Minusma, waaronder een 55-koppig detachement van de luchtmacht voor de inzet van een C-130 Hercules-transportvliegtuig.

Vandaag vliegt Vandeput samen met Kamerleden van de commissie Landsverdediging met een C-130 naar de stad Gao. Daar is aan het vliegveld de militaire basis van de Minusma Camp Castor gevestigd. Vandaaruit worden sinds eind juni twee Belgische NH90-transporthelikopters ingezet. Het gaat om de eerste operationele missie met NH90's van ons land.