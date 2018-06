Defensie in Nederland excuseert zich voor gebruik van kankerverwekkende chroom-6-verf kg

04 juni 2018

14u43

Bron: Belga 0 Het Nederlandse ministerie van Defensie erkent dat er fouten zijn gemaakt toen het met het kankerverwekkende chroom-6 werkte. Het ministerie biedt excuses aan alle (oud-)medewerkers die daardoor schade hebben geleden of lijden. "Defensie is tekortgeschoten", zei staatssecretaris van Defensie Barbara Visser maandag. "Dat spijt mij. Maar ik kan het niet terugdraaien."

Vandaag werd in Den Haag een rapport over de kwestie voorgesteld. Het ministerie neemt alle aanbevelingen, zoals een collectieve schaderegeling, over.

Betrokkenen kunnen aanspraak maken op bedragen tussen de 5.000 en 40.000 euro netto. Daarbovenop kunnen betrokkenen of hun nabestaanden een uitkering krijgen van 3.850 euro.

Chroom-6-verf

Defensie wist al decennia van de schadelijke effecten van blootstelling aan chroom-6, maar werknemers en bedrijfsartsen kregen dit niet te horen. Ook voldeden werkplekken niet aan de regels. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzocht het gebruik van chroom-6 in vijf inmiddels gesloten NAVO-werkplaatsen waar Amerikaans materieel werd onderhouden.

Tussen 1984 en 2006 werd daar gewerkt met de kankerverwekkende chroom-6-verf, die roestvorming tegengaat. Volgens de onderzoekers verschilt de blootstelling aan het goedje per functie en per persoon.

Defensie aansprakelijk

(Oud-)medewerkers kunnen onder bepaalde omstandigheden Defensie aansprakelijk stellen. Het gaat om mensen die met een zekere mate van waarschijnlijkheid ziek zijn geworden door blootstelling aan chroom-6, zei commissievoorzitter Ruud Vreeman.

Het onderzoek duurde drie jaar. Dat had te maken met de zorgvuldigheid en onderzoeksmethoden die volgens Vreeman nodig waren om alle feiten boven tafel te krijgen en zo weg te blijven van elke schijn van partijdigheid.