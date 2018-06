Defecte vrachtwagen rijdt in op menigte in Mexico: zeven doden en negen gewonden IB

21 juni 2018

03u32

Bron: Belga 0 In het zuiden van Mexico is een vrachtwagen waarvan de remmen het waarschijnlijk hadden begeven, ingereden op een menigte die aan het betogen was. Daarbij zijn zeker zeven mensen om het leven gekomen en negen anderen gewond geraakt. Dat melden lokale media.

Het voertuig raakte op drift, knalde tegen stilstaande wagens en reed vervolgens in op de menigte in Tuxtla Gutierrez, in de staat Chiapas. Volgens het parket hadden de remmen het begeven en verloor de chauffeur daardoor de controle over het stuur.

Lokale media melden dat de slachtoffers vooral onderwijzers en agenten zijn. In de betoging liepen vooral onderwijzers mee. De chauffeur kwam ervan af met lichte verwondingen.