Deense YouTube-ster post zelfmoordbriefje online

10 juli 2019

00u11

Bron: BBC, dr.dk 0 Een Deense influencer heeft vorige week op Instagram een zelfmoordbericht achtergelaten voor haar 336.000 volgers. Het briefje stond meer dan twee dagen online voor haar familie het bericht kon laten verwijderen. De Deense overheid kondigt naar aanleiding van de zaak aan dat het regels wil opleggen aan influencers, die volgens hen een redactionele verantwoordelijkheid hebben, vergelijkbaar met die van traditionele media.

De Deense influencer Fie Laursen, die vooral bekend is van haar YouTubekanaal en haar deelname aan Deense realityprogramma’s, postte zaterdag op haar Instagrampagina een afscheidsbriefje. De tekst kreeg meer dan 30.000 likes en 8.000 commentaren vooraleer hij maandag kon worden verwijderd. Dat duurde maar liefst twee dagen, omdat Instagram aanvankelijk oordeelde dat het bericht niet in strijd was met de gedragsregels.

De broer van Laursen deelde in het weekend mee dat zijn zus buiten levensgevaar is en momenteel op de psychiatrische afdeling van het ziekenhuis verblijft.



Volgens Pernille Rosenkrantz-Theil, de Deense minister voor Kinderwelzijn en Onderwijs, moeten influencers zich aan dezelfde normen houden als de”klassieke pers”. “Wanneer je een bepaald aantal mensen bereikt die je pagina volgen, dan heb je dezelfde verantwoordelijkheid als een redactiemedewerker van een krant of klassieke media. Volgens de Deense ethische standaarden voor de pers schrijf je bijvoorbeeld niet over zelfmoord of zelfmoordpogingen als dat het algemeen belang niet dient. We willen dezelfde regels voor sociale media.”

Als een influencer de regels schendt, moeten hun berichten worden verwijderd, zegt Rosenkrantz-Theil. Bovendien zullen influencers met een bepaald aantal volgers ook een aantal beheerders voor hun accounts op sociale media moeten aanstellen. “In het geval van de vrouw waarover het debat gaat, wilden haar ouders de berichten verwijderen omdat behalve hun dochter niemand anders toegang had tot deze accounts. We willen dat je je verantwoordelijkheid opneemt en een team rond je hebt dat ongepaste berichten offline kan halen.”

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 van de Zelfmoordlijn of op de website www.zelfmoord1813.be.