Deense uitvinder geeft duikbootmoord op Zweedse journaliste toe in tv-documentaire

09 september 2020

12u16

De Deen Peter Madsen, die werd veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor de moord op de Zweedse journaliste Kim Wall aan boord van zijn zelfgemaakte onderzeeboot, heeft de misdaad voor het eerst toegegeven. Hij deed dat in een televisiedocumentaire die woensdag is uitgezonden.

De 49-jarige uitvinder, die via de telefoon werd geïnterviewd, antwoordde "ja" op de vraag van de journalist of hij de 30-jarige vrouw die hem interviewde in augustus 2017 heeft vermoord. "Er is er maar één die schuldig is, en dat ben ik", zei hij in de documentaire.

De gruwelijke zaak deed destijds veel stof opwaaien. Kim Wall was voor een artikel op 10 augustus 2017 meegegaan met Madsen in diens laatste uitvinding, een duikboot. Madsen vermoordde haar aan boord met messteken, sneed haar lichaam in stukken en dumpte de lichaamsdelen in de wateren ten zuiden van Kopenhagen.



De uitvinder hield steeds vol dat er sprake was geweest van een ongeval. Maar de Deense rechter oordeelde dat er duidelijk bewijs was dat Madsen zijn slachtoffer eerst had gemarteld en daarna omgebracht.

Van de tv-documentaire, getiteld ‘Geheime opnames met Peter Madsen’, is enkel de eerste aflevering uitgezonden. Ze is gebaseerd op meer dan 20 uren aan telefonische gesprekken van een reporter met de moordenaar, opgenomen zonder dat Madsen daarvan op de hoogte was. Hij gaf vervolgens wel zijn toestemming aan de journalist om ze te gebruiken.