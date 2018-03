Deense uitvinder die journaliste in stukken sneed “wilde snuffmovie maken” en “was geobsedeerd door vrouwen en dood” KVDS

23 maart 2018

20u44

Bron: Daily Mail, Sky News 1 Op het proces tegen de Deense uitvinder die ervan verdacht wordt een Zweedse journaliste te hebben vermoord en haar in stukken te hebben gesneden op zijn duikboot in Kopenhagen, is vandaag een goede vriendin van de man aan het woord gekomen. Zij schetste een onthutsend beeld over de fantasieën waarmee Peter Madsen (47) rondgelopen zou hebben.

Madsen staat terecht voor de dood van journaliste Kim Wall (30) in augustus vorig jaar. De vrouw was naar zijn onderzeeër gekomen voor een interview, maar raakte daar niet levend weg. De man moet zich nu verantwoorden voor foltering, moord en zedenfeiten met een lijk. Hij gaf al toe dat hij het lichaam in stukken sneed en in zee gooide voor de kust van Kopenhagen, maar blijft erbij dat haar dood een ongeluk was. Hij beweert dat hij na haar dood handelde in blinde paniek.

Onthutsend

Vandaag kwam een goede vriendin van de uitvinder aan het woord en zij schetste een onthutsend beeld van de man. Hij zou volgens haar geobsedeerd geweest zijn door pornografische fantasieën over vrouwen en dood. “De meest comfortabele dood volgens hem was om opgesloten te worden in een buis met naakte vrouwen en kleine katjes. Daarop moest de buis rondgedraaid worden, zodat je niet in slaap kon vallen en je zou sterven door slaapgebrek”, getuigde ze.

De vrouw – van wie de naam niet genoemd werd – vertelde dat ze de seksuele avances van Madsen verscheidene keren had afgewezen tijdens hun vriendschap. Volgens haar was hij ook op zoek naar “gekke vrouwen” om hen “te filmen”. Hij zou een snuffmovie willen maken hebben – waarin een echte moord of een ander misdrijf wordt getoond – en had daarvoor haar hulp gevraagd.

Toen openbare aanklager Jakob Buch-Jespen vroeg of Madsen haar gezegd had wat er tijdens het filmen met de vrouwen zou gebeuren, antwoordde ze: “Nee, dat deed hij niet. Maar we hadden het wel over vrouwen die zouden sterven.”

Animatiefilmpjes

Eerder deze week werden in de rechtszaal al enkele gruwelijke animatiefilmpjes getoond die op de harde schijf van de uitvinden waren gevonden. In een ervan is een naakte vrouw te zien die de keel wordt overgesneden door een man, tot ze onthoofd is. In een ander is te zien hoe een vrouw wordt opgetild door twee mannen en op een staak wordt gespietst. Ook haar hoofd wordt afgehakt. Een van de filmpjes bekeek hij enkele uren voor hij met de journaliste had afgesproken.

Een psychiatrische evaluatie van Madsen kwam al tot de conclusie dat de man “seksueel afwijkend is met narcistische en psychopathische trekken, manipulatief is en een ernstig gebrek heeft aan empathie en spijt.”

Gisteren kwam ook de lijkschouwer aan het woord. Christina Jacobsen getuigde over de vele verwondingen die ze vond op het hoofd en de torso van de journaliste en het dozijn steekwonden in haar genitale zone. Volgens haar werden enkele van die steekwonden - net als enkele letsels op haar hals en kaak - toegebracht vóór haar dood. De doodsoorzaak kon niet onomstotelijk worden vastgesteld, maar de lijkschouwer gelooft dat de luchtwegen van de vrouw werden afgesloten “door wurging, doordat haar keel werd overgesneden of door verdrinking”.

Luik

Opmerkelijk: zelf veranderde Madsen zijn verhaal over hoe de journaliste stierf al verscheidene keren. Eerst beweerde hij dat hij haar gewoon op de kade had afgezet en dat hij niet wist hoe ze was gestorven, daarna zei hij dat ze het luik van de duikboot op haar hoofd had gekregen. Deze week ging het opeens over een giftig gas dat zich in de duikboot verspreid zou hebben terwijl hij buiten was.

Dat laatste werd gisteren nog tegengesproken door de lijkschouwer. Volgens haar stierf Wall doordat de lucht niet meer uit haar longen kon, wat niet overeenstemt met iemand die sterft door een gebrek aan zuurstof of doordat hij of zij een giftig gas inademt.

Interview

Wall had al maandenlang geprobeerd om een interview te pakken te krijgen met de uitvinder toen ze stierf. Dat lukte net voor ze met haar vriend naar China zou emigreren. Ze verliet er haar eigen afscheidsfeest voor en hield de hele avond contact met haar partner via berichtjes. Toen die plots stopten, verwittigde de man de politie. Pas de volgende dag werd de duikboot gevonden, toen die aan het zinken was voor de kust van Kopenhagen. Madsen werd ongedeerd van het vaartuig gehaald, maar van Wall was geen spoor. Pas later werden bloedsporen op de man en in zijn duikboot gevonden. En kwam het versneden lichaam van de journaliste letterlijk bovendrijven.