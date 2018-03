Deense uitvinder beschrijft hoe hij journaliste Kim Wall in stukken sneed: "Het was verschrikkelijk" TK

21 maart 2018

11u48

Bron: Sky News 0 Vandaag vindt in Zweden de tweede dag van het proces rond Peter Madsen plaats. De uitvinder wordt beschuldigd van de moord op journaliste Kim Wall op 10 augustus vorig jaar, toen ze voor een interview een bezoek bracht aan zijn duikboot. In de rechtszaal vertelde hij zopas hoe hij haar lichaam aan stukken sneed en in zee dumpte.

De Zweedse journaliste Kim Wall verdween op 10 augustus van de radar. Ze was met uitvinder Peter Madsen een tochtje gaan maken met zijn duikboot 'Nautilus' in het kader van een interview. Toen ze niet terug naar huis kwam, trok haar vriend aan de alarmbel. Niet veel later werd de uitvinder teruggevonden in zijn onderzeeër. Madsen beweerde dat hij haar netjes had afgezet aan de kade, maar gaf niet veel later toe dat er een ongeluk gebeurd was aan boord. Het luik van de duikboot was op haar hoofd terechtgekomen en dat had ze niet overleefd, beweerde Madsen. Hij verklaarde dat hij haar in paniek een zeemansgraf had bezorgd.

Toen 11 dagen later verschillende lichaamsdelen begonnen aan te spoelen, bleek ook dat verhaal niet te kloppen. De man bekende uiteindelijk dat hij het lichaam van de vrouw in stukken had gezaagd, maar hield stellig vol dat haar dood een ongeluk was. Hoe ze dan precies om het leven kwam, daar is hij niet duidelijk over. Gisteren verklaarde hij dat ze stierf door een toxisch gas terwijl hij buiten stond, maar dat is intussen al de derde verklaring die de man geeft.

"Verschrikkelijk"

De man staat nu terecht voor moord met voorbedachte rade. Hij wordt er ook van beschuldigd dat hij de vrouw meermaals met een wapen stak voor ze stierf en dat hij nog seksuele handelingen uitvoerde toen ze al overleden was. Volgens de autopsie liep de vrouw meerdere verwondingen op aan haar geslachtsdelen.

Daarnet ging de man in de rechtszaal dieper in op wat hij met het lijk van Kim Wall deed. Hij ontkende opnieuw dat hij haar om het leven bracht, maar gaf wel toe dat hij 'alles wat hij op de boot kon vinden' gebruikt heeft om haar lichaam in stukken te snijden. Daarbij werd onder meer een enorme schroevendraaier van een halve meter groot getoond aan de aanwezigen.

"Het was een krankzinnige situatie en ik heb gebruikt wat er voor handen was", verklaarde Madsen. Hij deed dat op de grond van de badkamer van de duikboot. De man weigerde evenwel in detail te gaan. "Het is zo vreselijk dat ik niet veel wil vertellen. Ik wil enkel kwijt dat het verschrikkelijk was."

Haar geknipt

Tijdens het proces bleek ook dat Madsen de kleren van Kim Wall gedumpt heeft. "Ik wilde er zeker van zijn dat er op de Nautilus geen sporen achterbleven, ik wilde dat het ongeluk gewoon verdween." Hij stak ze daarna in een zak en dumpte ze in zee. Hij zou echter wel haar ondergoed bijgehouden hebben, maar toen hem gevraagd werd of hij dat als trofee wilde houden, viel de man boos uit. Er werden ook plukken haar teruggevonden op de duikboot. Het is dus waarschijnlijk dat Madsen het haar van Wall heeft afgeknipt. De openbare aanklager vermoedt dat hij die plukken elders wilde dumpen om het onderzoek van hem weg te leiden.

Video's met moorden

In de rechtszaal werd ook een animatievideo getoond die Madsen op zijn harde schijf had staan. Daarin is een vrouw te zien die haar kleren uittrekt, waarna ze naakt op een stoel gaat zitten. Vervolgens wordt haar keel overgesneden door een man, die haar uiteindelijk onthoofdt. Op de vraag waarom hij naar die video had gekeken, antwoordde Madsen erg bits. "Waarom hebt u naar 'Se7en' (een crimithriller, nvdr.) gekeken?", pareerde hij. Madsen ontkende dat hij zich had laten inspireren door de video.