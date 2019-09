Deense tv-marathon haalt 2,4 miljoen euro op voor het klimaat

RL

15 september 2019

04u02

Bron: Belga

0

Tijdens een televisiemarathon voor het goede doel is in Denemarken zaterdag 2,4 miljoen euro ingezameld om bomen te planten. Het is de eerste keer dat er op televisie een inzamelactie is gehouden voor het klimaat.