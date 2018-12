Deense prof heeft nieuwe theorie over verdwenen vlucht MH370 en manier waarop passagiers aan hun einde kwamen KVDS

07 december 2018

13u52

Bron: News.com.au, Cornell University Library 0 Het is van de grootste mysteries van de moderne luchtvaart: wat gebeurde er met vlucht MH370 van Malaysian Airlines. Het vliegtuig met 239 mensen aan boord verdween op 8 maart 2014, toen het op weg was van Kuala Lumpur naar Peking. Een uur na het opstijgen kwam er een laatste bericht uit de cockpit – “Goedenacht Malaysian 370” – en daarna niets meer. Een Deense prof heeft nu een fascinerende nieuwe theorie ontwikkeld over het lot van het toestel en zijn passagiers.

Eerder dit jaar – op 29 mei – werd het onderzoek naar MH370 officieel afgesloten. Vier jaar was er intensief gezocht, maar zonder enig resultaat. Professor Martin Kristensen van de gerenommeerde universiteit van Aarhus in Zweden maakte echter een nieuwe wiskundige analyse op basis van de radar- en satellietdata en kwam tot vier mogelijke plaatsen waar het toestel neergekomen kon zijn. En op één van die plaatsen werd nog nooit gekeken.

Onzichtbaar

Maar eerst terug naar de noodlottige nacht. Kort na het opstijgen van de Boeing 777 werden de communicatiesystemen en radartransponders uitgezet. Het gevolg was dat het toestel ‘onzichtbaar’ werd, eenmaal het buiten het bereik van radars op de grond was. Het enige spoor dat restte en dat later ook door onderzoekers werd opgepikt, kwam van sensoren die de motoren in de gaten hielden en elk uur automatisch connecteerden met een satelliet boven de aarde.





Het tijdsverschil tussen het moment waarop het signaal werd verstuurd en het moment dat het aankwam, onthulde hoe ver het vliegtuig van de satelliet was. De onderzoekers combineerden die info met de vermoedelijke snelheid en koers van het toestel en bakenden een gebied af in de Indische Oceaan waar het toestel neergekomen kon zijn. Maar ze vonden niets. (lees hieronder verder)

Professor Kristensen ontwikkelde echter een compleet nieuw wiskundig model dat rekening hield met alle data die voor handen waren. Volgens hem kon het vliegtuig alleen neergekomen zijn op een plaats waar alle data overlapten, zoals de signalen van de motorsensoren en iets wat de ‘Doppler shift’ wordt genoemd: het uitrekken van een signaal doordat bron en ontvanger in beweging zijn. Die laatste factor onthult de relatieve snelheid van objecten.

Kristensen vond uiteindelijk 4 plaatsen waar sprake was van een overlap. Twee daarvan konden meteen uitgesloten worden. Eén van de plekken was boven India en een andere boven China. Maar dan zou het toestel opgepikt zijn door radars en mobiele telefoonnetwerken. En dan konden er geen brokstukken gevonden zijn aan kusten in de Indische Oceaan.

Kersteiland

De derde locatie was een plaats waar al gezocht was en niets gevonden werd. Dat liet alleen de vierde plaats over en daar was nog nooit onderzoek gedaan. Het ging om een gebied in de Indische Oceaan, niet ver van Kersteiland, ten zuiden van de Indonesische stad Jakarta. (lees hieronder verder)

Om daar te raken zou MH370 een plotse U-bocht hebben moeten maken in de Golf van Bengalen en langs de zuidkust van Indonesië gevlogen moeten zijn. “We hebben een compleet nieuw zoekgebied afgebakend van 3.500 vierkante kilometer: zo’n 140 kilometer lang en 30 kilometer breed”, klinkt het in het rapport. “De kans dat het vliegtuig daar gevonden wordt, is 90 procent.”

Zeepokken

Zijn denkpiste kan ook de zeepokken verklaren die op de brokstukken van de MH370 gevonden werden en waarvoor tot nu toe geen uitleg was. Ze komen voor in de voedselarme maar warme wateren voor de kust van Indonesië, net voor de koudere West Australian Current.

En er is meer. Een ooggetuige op een vissersboot ten noorden van Bandar Aceh in het uiterste westen van Indonesië maakte de nacht van de verdwijning gewag van een vliegtuig dat naar het westen vloog, naar een lagere hoogte ging en dan naar het zuiden afzwenkte. Er waren nog meer van dergelijke waarnemingen, onder meer op de Maldiven en in het zuiden van Indië. (lees hieronder verder)

Helemaal onderaan in zijn studie, voegt Kristensen nog een hoofdstuk toe. “Dit kon ik niet opnemen in het originele manuscript dat ik indiende voor wetenschappelijke publicatie, omdat het speculatief is”, schrijft hij. Maar het biedt wel interessant leesmateriaal.

Volgens de prof zou de koers van MH370 getuigen van een zorgvuldig geplande poging om het vliegtuig verborgen te houden. “De route langs het Kersteiland gaat door de intertropische convergentiezone, een meteorologisch onstabiel gebied dat detectie door langeafstandsradars en satellieten bemoeilijkt. Vermoedelijk wist de dader goed wat hij deed en dat de data maximaal verstoord zouden worden en heel wat mogelijkheden open zouden laten.”

Parachute

De vraag is waarom. “De enige mogelijke uitleg is dat de dader(s) wilde(n) landen in Banda Aceh of het vliegtuig wilde(n) verlaten met een parachute”, klinkt het. “Aangezien het vliegtuig niet landde, is de enige overblijvende optie de parachute. Om een luik te openen en te springen zou het toestel zo laag en zo traag mogelijk gevlogen moeten hebben. Vooraf werd het toestel wel geprogrammeerd dat het op automatische piloot weer naar de normale hoogte zou terugkeren.”

“Na het vluchten van de dader(s) steeg het toestel weer tot 11 kilometer hoogte. Door het open luik zal de cabine van het toestel niet meer onder druk gestaan hebben, waardoor iedereen die op dat moment nog leefde, al snel gestorven zal zijn”, klinkt het nog. Het toestel stortte uiteindelijk in zee.