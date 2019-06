Deense premier Rasmussen dient ontslag in FVI

06 juni 2019

13u31

Bron: Belga 0 De Deense premier Lars Lokke Rasmussen heeft donderdag zijn ontslag ingediend nadat zijn centrumrechtse coalitie bij de parlementsverkiezingen van woensdag had verloren. De linkse oppositie trok het electorale laken naar zich toe.

Nadat Rasmussen koningin Margarethe en kroonprins Frederik had ingelicht over zijn beslissing zei hij "geen idee" te hebben wanneer een nieuwe regering de eed kan afleggen. Zelf beheert hij intussen de lopende zaken. De koningin zal de partijen ontmoeten om uit te vissen wie een poging moet ondernemen een regering te vormen.

In pole-position bevindt zich Mette Frederiksen, de 41-jarige leider van de Sociaaldemocraten die nu nog in de oppositie zitten. Zij wil een minderheidsregering vormen met enkel haar eigen partij.

Nu alle stemmen zijn geteld, beschikt het linkse oppositieblok over 91 zetels in het parlement waar er 179 zetels zijn. De coalitie van Rasmussen blijft op 75 zetels steken.

Hoe dan ook zullen de Sociaaldemocraten, goed voor 25,9 procent van de stemmen en 48 zetels, steun nodig hebben van andere linkse partijen. Zo hebben de Sociaalliberalen en de Socialistische Volkspartij hun zetelaantal verdubbeld terwijl de linkse Eenheidslijst een zetel verloor.

Vooral het thema immigratie is voor Frederiksen een uitdaging voor het bereiken van overeenstemming met andere partijen. Onder haar leiderschap heeft de partij inzake immigratie een meer restrictief standpunt ingenomen dat ook meer verwant is aan van de liberale Venstre van Rasmussen en de Deense Volkspartij (DF) die fel tegen immigratie is gekant. Zij zou rond immigratie kunnen samenwerken met het conservatief-liberale kamp en voor andere thema's met haar traditioneel blok.

In de verkiezingsnacht brak Rasmussen een lans voor een centristische regering, want zijn partij won met 23,4 procent van de stemmen 9 zetels bij om op 43 uit te komen, vijf minder dan de Sociaaldemocraten.

De centrumrechtse minderheidsregering van Rasmussen is ondertussen einde Latijn door het fors verlies van de DF. Die viel van 21,1 procent van de stemmen in 2015 op 8,7 procent terug. De partij steunde Rasmussen in ruil voor een krachtdadiger immigratiebeleid, en leed reeds een gevoelige nederlaag bij de recente Europese verkiezingen.

Bij de kleinere partners van Rasmussen verdubbelden de Conservatieven hun aanhang terwijl de steun voor de Liberale Alliantie ineenstuikte. Partijleider en minister van Buitenlandse Zaken Anders Samuelson verloor zijn zetel.

Meer over Lars Lokke Rasmussen