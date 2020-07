Deense premier na mislukte pogingen eindelijk getrouwd mvdb

15 juli 2020

21u36

Bron: ANP 0 De Deense premier Mette Frederiksen heeft haar partner vandaag eindelijk het ja-woord kunnen geven. De 42-jarige politica wilde eigenlijk vorig jaar al trouwen met Bo Tengberg (55), maar het huwelijk moest herhaaldelijk worden uitgesteld.

Frederiksen en Tengberg trouwden in een kleine kerk op het eiland Møn. Daar heeft het stel een vakantiehuis, bericht persbureau Ritzau. Bij de plechtigheden waren onder meer oud-premier Poul Nyrup Rasmussen en meerdere kabinetsleden aanwezig.

Filmmaker en fotograaf Tengberg en Frederiksen leerden elkaar in 2014 kennen via vrienden. Op hun huwelijksplannen leek maandenlang een vloek te rusten. De plechtigheid had eigenlijk afgelopen zomer moesten plaatsvinden, maar toen gooiden verkiezingen roet in het eten.



Ook het coronavirus zorgde voor problemen. En uiteindelijk werd de trouwdag enkele dagen naar voren gehaald. Want de geplande komende zaterdag lukte ook niet door een ingelaste Europese top over het EU-herstelfonds. Frederiksen zei volgens Deense media dat ze gelukkig een erg geduldige partner heeft.



Ze deelde een foto op Facebook waarop te zien is hoe ze in haar witte bruidsjurk de hand vasthoudt van Tengberg. "JA", schreef ze in hoofdletters, gevolgd door de afbeelding van een hartje.

